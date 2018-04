Tennis: Mladenovic s'incline Ã  l'usure malgrÃ© deux balles de match

La N.2 française Kristina Mladenovic s'est inclinée dès ses débuts au tournoi de Stuttgart, après plus de trois heures de lutte face à l'Estonienne Anett Kontaveit (31e mondiale) 5-7, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), malgré deux balles de match dans le deuxième set mercredi.

Mladenovic, finaliste sortante sur la terre battue allemande, a semblé souffrir de son dos, qui l'avait poussée à abandonner à Lugano, où elle était engagée la semaine précédant la Fed Cup.

La 20e joueuse mondiale est néanmoins passée à plusieurs reprises au bord de la victoire. A un point, quand elle a obtenu deux occasions de conclure sur le service de Kontaveit à 5-4 dans le deuxième set. A un jeu, quand elle a elle-même servi pour le match à 5-4 dans la manche décisive. Mais l'Estonienne de 22 ans a fini par l'user pour s'imposer au jeu décisif du troisième set, à sa troisième occasion.

"Je ne pensais pas au score, seulement à me battre, a expliqué Kontaveit. Je pense que nous avons joué un grand tennis et je suis très heureuse d'avoir pu revenir d'une situation aussi difficile. Je suis très heureuse d'être au second tour."

Pour une place en quarts de finale, elle affrontera l'Allemande Angelique Kerber, ancienne N.1 mondiale retombée au 12e rang, qui a battu la Tchèque Petra Kvitova (10e) 6-3, 6-2