Tennis: Monfils déclare forfait pour son quart de finale à Indian Wells

Le N.1 français Gaël Monfils, blessé, a déclaré forfait pour son quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells où il devait affronter l'Autrichien Dominic Thiem jeudi.

Monfils, 32 ans, est venu annoncer sa décision au public du Stadium 1, juste avant le coup d'envoi théorique de son match.

"J'ai mal au tendon d'Achille gauche depuis plusieurs jours déjà. Ce (jeudi) matin, c'était douloureux. J'ai essayé de frapper des balles ce soir, mais je ne peux pas être compétitif à 100%", a expliqué, micro en main, le 19e mondial, sans donner plus de précisions sur la gravité de sa blessure.

"Je suis vraiment désolé, je voulais vous remercier pour votre soutien durant tous mes matches", a-t-il lancé au public.

"Le tennis est ma passion, on met notre organisme dans des situations de grand stress, mais quand on ne peut pas être à 100%, c'est vraiment très dur de pouvoir viser quelque chose dans un quart de finale d'un Masters 1000", a poursuivi Monfils.

"J'ai souvent été blessé dans ma carrière, c'est pourquoi j'ai plus de recul quand il s'agit de prendre ce genre de décision et de faire le bon choix pour me permettre de jouer longtemps encore", a-t-il conclu.

Le Parisien avait réussi depuis février une impressionnant retour au premier plan.

Il avait remporté le tournoi de Rotterdam, son 8e titre sur le circuit ATP, et atteint le dernier carré à Dubaï, juste avant de venir à Indian Wells.

En 8e de finale mercredi, Monfils avait surclassé (6-0, 6-2) l'Allemand Philipp Kohlschreiber, tombeur du N.1 mondial Novak Djokovic.

A la suite de son forfait, Thiem, 8e mondial, sera opposé en demi-finales samedi au Canadien Milos Raonic (14e).