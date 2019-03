Tennis: Monfils passe l'obstacle Mayer à Indian Wells

Gaël Monfils s'est qualifié pour le 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells en venant à bout de l'Argentin Leonardo Mayer en trois sets, samedi, 6-4, 3-6, 6-3.

Après un premier set bien maîtrisé, Monfils, 19e au classement ATP, a perdu le fil dans la deuxième manche, concédant son service à trois reprises.

Le Français de 32 ans n'a pas flanché dans la manche décisive, faisant le break à 2-1 et s'imposant quelques jeux plus tard sur une volée gagnante après un combat de plus de deux heures.

"J'ai fait un match solide, mais avec des petits passages à vide", a résumé Monfils.

"Il y a eu des moments où je n'ai pas joué un bon tennis, j'ai pris des mauvaises décisions, la fin du deuxième set a été un peu cahotique", a-t-il admis.

"Mais dans l'ensemble, même dans les moments cahotiques, c'est un match d'un bon niveau, dans l'ensemble, c'était plutôt correct (...) la copie n'est pas complètement nette, elle est perfectible", a ajouté "La Monf".

Le Parisien a relevé que les conditions de cette édition 2019 du tournoi californien étaient particulières: "Il fait froid le matin et le soir, cela ralentit encore plus les conditions qui sont déjà lentes en temps normal", a-t-il noté.

Vainqueur à Rotterdam en février et demi-finaliste à Dubaï la semaine dernière, Monfils affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas ou l'Italien Marco Cecchinato pour une place en huitièmes de finale.