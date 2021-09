Tennis: Monfils tranquille contre Kohlschreiber à Metz

Pour son entrée en lice au second tour du tournoi de Metz, le Français Gaël Monfils (20e au classement ATP) a nettement battu jeudi l'Allemand Philipp Kohlschreiber (107e) 7-6 (7/2), 6-4 en 1 heures 32 minutes.

Le premier set était accroché mais le Français, s'appuyant sur son service, survolait le jeu décisif (7/2).

Le Manceau poursuivait ensuite sur sa lancée. Il empochait la mise en jeu de l'Allemand à sa première balle de break pour mener 1-0 dans la deuxième manche.

Mais le 20e joueur mondial se déconcentrait quelque peu et Kohlschreiber en profitait pour recoller grâce notamment à quelques subtils amortis.

La suite était une succession de services perdus jusqu'à 5-4. Monfils haussait alors le ton: deux aces (sur un total de huit) puis deux services gagnants plus tard, le Français concluait de belle manière son entrée dans le tournoi, qu'il a gagné en 2009.

"Je me suis senti bien mais quand on débute un tournoi, il faut toujours un temps d'adaptation", a noté Gaël Monfils, qui est le dernier rescapé français de la compétition. "J'ai vu des bonnes choses et je suis content, il y en a plus de bonnes que de mauvaises. Il y en a que j'ai tout de suite envie de gommer pour le prochain match, en espérant monter en puissance".

En quarts de finale, vendredi, il sera opposé au vainqueur du match entre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (36e) et l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (45e), qui concluait la journée jeudi.