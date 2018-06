Tennis: Murray, première victoire depuis près d'un an

Andy Murray, battu mardi dernier au Queen's pour son retour à la compétition, a remporté son premier match depuis près d'un an en battant un autre revenant, le Suisse Stan Wawrinka, sur le score sans appel de 6-1, 6-3 au 1er tour du tournoi sur gazon d'Eastbourne, lundi.

"Je suis très heureux d'avoir gagné. Je pense que j'ai bien joué au premier set, mais dans le second, c'était plus inégal, et j'étais un peu nerveux", a observé l'ex-N.1 mondial.

"Quand vous n'avez pratiquement pas joué de l'année, et que vous rencontrez quelqu'un comme Stan, c'est dur. Mais objectivement, je suis ravi de cette victoire", a ajouté le champion de 32 ans.

La précédente victoire de l'Ecossais remontait au huitième de finale de l'édition 2017 de Wimbledon, contre le Français Benoît Paire.

Souffrant d'une hanche, il avait cessé de jouer après sa défaite en quarts devant l'Américain Sam Querrey, et avait subi une opération en janvier 2018.

"Je déciderai ultérieurement. J'ai besoin de voir comment mon corps va réagir. Je vais voir comment je me sens demain", a déclaré Murray, qui sera opposé au 2e tour à son compatriote Kyle Edmund, dans la perspective de Wimbledon.

"Si tu m'avais dit il y a cinq semaines que tu pourrais disputer la saison sur gazon, je t'aurais répondu que c'était hautement improbable", a lancé après le match l'ancien champion britannique Tim Henman, à Murray, un ami proche.

Murray - Wawrinka: cette affiche aurait constitué il y a un peu plus d'un an une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais l'Ecossais, après sa longue interruption, n'est plus que 156e mondial. Et le Suisse, qui a manqué la seconde moitié de saison 2017 en raison d'un genou récalcitrant, opéré deux fois, et est revenu à l'Open d'Australie en janvier avant de s'arrêter à nouveau entre février et mai, a dégringolé au 261e rang mondial.

Dans cette partie, Murray, assez mobile, a réussi deux fois le break dans une première manche empochée 6-1. Après un nouveau break réussi en milieu d'une seconde manche où il a été un peu moins à l'aise, il s'est imposé sur une double-faute de Wawrinka.