Tennis: Nadal assure l'essentiel, Monfils a rendez-vous avec Federer à Madrid

Rafael Nadal, à la recherche de son meilleur niveau sur terre battue mais malade ces derniers jours, s'est concentré sur l'essentiel pour son entrée en lice mercredi au Masters 1000 de Madrid, où Gaël Monfils a rendez-vous avec Roger Federer.

Victime d'un virus gastrique depuis dimanche, Nadal n'avait pas caché à 24 heures de son premier match qu'il n'avait "toujours pas des sensations hyper positives physiquement". Opposé au jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (30e), révélation du début de saison à 18 ans, il a su faire contre mauvaise fortune bon coeur pour s'imposer 6-3, 6-3.

"L'important, c'était de gagner, surtout vu ce qu'il s'est passé ces trois derniers jours. Mon niveau de jeu était correct, pas mauvais", estime "Rafa".

"Ca me donne une chance de me sentir mieux physiquement demain (jeudi) et d'essayer de jouer un petit peu mieux, de continuer à m'améliorer", poursuit-il.

L'attend désormais un autre représentant de la nouvelle génération, l'Américain Frances Tiafoe (37e), quart de finaliste de l'Open d'Australie en janvier, "un joueur électrique, très rapide, très agressif, un bon test", dixit Nadal.

Inhabituellement, ses deux premiers tournois sur terre battue n'ont pas pris la tournure idéale: à Monte-Carlo comme à Barcelone, l'Espagnol onze fois vainqueur de Roland-Garros s'y est incliné en demi-finales. Et il court toujours après un premier trophée en 2019.

- Energie retrouvée -

Mais l'actuel N.2 mondial, dont la cadence des blessures s'est accélérée depuis son abandon en demi-finales de l'US Open en septembre, sent qu'il a remis la main sur l'énergie qui le fuyait dernièrement.

"Après Indian Wells (forfait avant sa demi-finale contre Federer, ndlr), mentalement, j'ai eu un gros coup de moins bien (...) A Acapulco (deux semaines plus tôt), je n'ai pas pu m'entraîner pendant cinq jours. J'ai récupéré. Je jouais bien à Indian Wells et j'ai encore dû m'arrêter deux semaines. J'ai dû récupérer encore et mentalement, j'ai traversé un moment compliqué. Ca a été vraiment compliqué pour moi de retrouver cette énergie dont j'ai besoin pour jouer. Maintenant, je la sens de nouveau. Ce n'était pas le cas il y a deux semaines", explique-t-il.

Pour son deuxième match sur terre battue après trois ans sans la fouler, Roger Federer connaît désormais son adversaire: il s'agit de Monfils (18e), parti du mauvais pied, mais retombé sur ses pattes (1-6, 6-4, 6-2) face au Hongrois Marton Fucsovics (36e).

Programmé sur un court annexe, avec moins de recul que les principaux, Monfils n'a pas existé dans la première manche, après s'être fait plusieurs frayeurs en se prenant les pieds sous une grille ou encore dans un micro, la première dès le troisième point du match.

- Monfils s'est fait peur -

"J'ai eu peur d'entrée de me blesser bêtement. Mon pied passe en dessous d'une sorte de grille, ça a des griffes, ça peut te couper. Après, le micro..., décrit-il. J'ai joué un match pas facile dans des conditions pas faciles, j'ai mis du temps à m'adapter."

Un temps, il envisage même d'abandonner. "Je ne me sentais pas bien, oppressé, j'ai mis du temps à me décontracter, à souffler, à oublier", poursuit-il.

Monfils, quart-de-finaliste à Estoril la semaine dernière pour son retour à la compétition après six semaines hors circuit (tendon d'Achille puis cheville) a fini par recouvrer ses esprits pour s'offrir un duel de prestige contre Federer, tombeur la veille de Richard Gasquet pour son grand retour sur ocre.

"Je l'aborde tranquillement", avance-t-il.

Jérémy Chardy (47e), vainqueur express (6-1, 6-2) de l'Argentin Diego Schwartzman (25e) et seul autre Français en huitièmes de finale, va lui se mesurer au N.1 mondial Novak Djokovic. C'est fini en revanche pour Lucas Pouille (28e) et Adrian Mannarino (56e). Comme pour Caroline Garcia (22e) dans le tableau féminin.

De retour après quasiment sept mois d'absence - pour une rotule fracturée - seulement interrompus par une sortie non concluante fin février, l'Argentin Juan Martin Del Potro (N.8) a laissé filer une balle de match face au Serbe Laslo Djere (6-3, 2-6, 7-5).

Pour David Ferrer, c'est bel et bien fini: dominé (6-4, 6-1) par l'Allemand Alexander Zverev (N.4), l'Espagnol, ex-N.3 mondial et finaliste de Roland-Garros en 2013, a refermé, à 37 ans, 19 ans de carrière dans une ambiance ultra-chaleureuse, sous les "Ferru, Ferru" - son surnom - résonnant dans la "Caja Magica".