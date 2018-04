Tennis: l'horizon s'Ã©claircit pour Nadal Ã  Barcelone

Seconde "Undécima" à l'horizon! Rafael Nadal, qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Barcelone, a vu vendredi ses deux principaux rivaux, Grigor Dimitrov et Dominic Thiem, chuter, et ainsi les contours d'un 11e trophée se préciser.

Et deux, qui font 42! Le N.1 mondial, dans sa folle course aux chiffres, a prolongé sa série record de sets remportés à la suite, en battant le Slovaque Martin Klizan, 6-0, 7-5, plus coriace que son classement mondial le laissait envisager (140e).

Il a dû effacer trois balles de set contre lui dans la seconde manche pour finalement s'imposer au terme d'1h45 de rencontre.

Après avoir remporté son onzième tournoi de Monte-Carlo dimanche, le "Taureau de Manacor" continue ainsi de foncer tête baissée vers le même exploit, inédit, en Catalogne, mais il doit d'abord battre en demie le Belge David Goffin (10e), vainqueur de l'Espagnol Roberto Bautista (15e) 6-7 (3/7), 6-2, 6-2.

Une victoire samedi, contre un adversaire qu'il a battu deux fois en trois oppositions, lui permettrait aussi de rejoindre le club très fermé des joueurs à 400 succès ou plus sur terre battue, aux côtés de l'Argentin Gillermo Vilas (659 victoires en tout), l'Espagnol Manuel Orantes (502) et l'Autrichien Thomas Muster (422).

Qui pour l'arrêter? En Catalogne, l'horizon de Nadal s'est même dégagé vendredi, avec les défaites de deux de ses adversaires le plus redoutables: d'abord le Bulgare Grigor Dimitrov (5e), tête de série N.2, face à l'Espagnol Pablo Carreno (11e), 6-3, 7-6 (7/4), puis l'Autrichien Dominic Thiem (7e), finaliste sortant, qui a chuté face au jeune Grec Stefanos Tsitsipas (63e), 6-3, 6-2.

Carreno disputera une seconde demi-finale consécutive après Miami fin mars, alors qu'il s'agira de la première, en carrière, pour l'Athénien de 19 ans, en grande forme sur la terre battue (7 victoires - 1 défaite cette saison).