Tennis: Nadal et Monfils sont bien là !

Rafael Nadal à Melbourne et Gaël Monfils à Adelaïde ont signé jeudi des retours convaincants à la compétition en vue de l'Open d'Australie (17-30 janvier).

L'Espagnol, 6e mondial, s'est défait 6-2, 7-5 du 104e mondial Ricardas Berankis lors de son premier match en compétition depuis début août 2021 et des mois marqués par une blessure au pied et un récent covid.

Après avoir facilement remporté le premier set, Nadal s'est envolé 5-2 dans le second, mais trahi par son service, il a permis à son adversaire lituanien de recoller à 5-5 avant de reprendre le dessus.

"Il est impossible d'être parfaitement en confiance après une blessure d'environ six mois", a expliqué le joueur de 35 ans. Son prochain adversaire, en quarts de finale, sera le Néerlandais Tallon Griekspoor (65e).

Blessé à un pied depuis Roland-Garros au printemps dernier, Nadal avait renoncé à Wimbledon puis mis un terme à sa saison après avoir joué deux matchs à Washington début août. Il avait repris en exhibition en décembre à Abou Dhabi où il avait contracté le covid.

"J'étais exténué et j'avais de la fièvre, a-t-il confié jeudi. Je suis resté au lit deux jours sans vraiment pouvoir bouger parce que j'étais trop mal et que j'avais de la fièvre."

Du coup, il est "plutôt content" de l'évolution de son état physique, à une dizaine de jours du début de la première levée du Grand Chelem 2022 où il visera un 21e titre majeur pour améliorer le record qu'il détient avec Roger Federer (absent cette année) et Novak Djokovic (qui risque d'être expulsé d'Australie pour une situation non conforme aux exigences sanitaires liées au covid).

A Adelaïde, Gaël Monfils faisait sa réapparition depuis son forfait avant les 8es de finale au Masters 1000 de Paris en novembre.

Il s'est qualifié avec la manière pour les quarts en battant l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (90e) 6-2, 6-1.

Le 21e mondial, âgé de 35 ans, va bien et il l'a prouvé sur sa balle de match conclue d'une énorme claque de coup droit croisée et délivrée du fond du court en sautant pour prendre la balle au plus haut. Du Monfils dans le texte.

Il affrontera l'Américain Tommy Paul (43e) pour une place en demi-finales.

Monfils avait dû renoncer à affronter Novak Djokovic à Bercy en novembre, victime d'une lésion musculaire aux adducteurs. Il s'était alors dit "frustré" mais content d'en terminer avec une "année horrible", affichant une envie "d'arriver au top en 2022 avec de gros résultats d'entrée".