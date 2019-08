Tennis: Nadal, Khachanov et Medvedev en demi-finale à Montréal

Le dernier carré du tournoi Masters 1000 de Montréal réunira samedi le N.2 mondial Rafael Nadal ainsi que les jeunes Russes Karen Khachanov et Daniil Medvedev, qualifiés vendredi.

Le dernier demi-finaliste ne sera connu que samedi: la pluie a forcé le report du dernier quart de finale opposant vendredi soir le Français Gaël Monfils à l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

Premier à obtenir son ticket pour la demi-finale, Daniil Medvedev, 9e mondial, a sèchement battu le N.4 mondial autrichien Dominic Thiem : 6-3, 6-1.

"Je m'attendais à un match plus difficile", a confié Medvedev. "Je suis heureux d'avoir aussi bien joué, de l'avoir battu si facilement. Cela m'a fait économiser beaucoup d'énergie et me donne beaucoup de confiance".

De son côté, Thiem a jugé qu'"avec deux matches très difficiles hier (jeudi) et il y a deux jours, la batterie était à plat aujourd'hui".

"Je n'étais pas à 100%, a poursuivi l'Autrichien. Ce n'est tout simplement pas suffisant en quart de finale d'un Masters 1000, surtout contre un gars comme Daniil, qui est en grande forme et joue un tennis incroyable. Je n'ai pas été capable de tenir les longs échanges, ce qui est fondamental si on veut le battre".

Medvedev retrouvera samedi sur le court central montréalais son compatriote Karen Khachanov (N.8), qui a dominé l'Allemand Alexander Zverev (N.5) 6-3, 6-3.

Tous deux âgés de 23 ans, ce sont les premiers Russes à se retrouver dans le top 10 de l'ATP depuis 2011.

Le vainqueur de leur match affrontera en finale Rafael Nadal, Gaël Monfils ou Roberto Bautista Agut.

Nadal, N.2 mondial, s'est qualifié pour la demi-finale en battant l'Italien Fabio Fognini (N.9): 2-6, 6-1, 6-2.

Le Majorquin, qui s'est imposé en 1 h 57 min, semblait absent au premier set, multipliant maladresses, fautes directes et tirs approximatifs.

"Le début du match était difficile parce que je jouais probablement un peu mieux que lui, mais le score était contre moi", a-t-il estimé en conférence de presse.

Mais il a rapidement repris ses esprits à partir de la deuxième manche, imposant son rythme jusqu'à la fin à un Fognini souffrant d'une blessure au pied.

En remportant ce quart de finale, Nadal a pris sa revanche sur l'Italien qui l'avait éliminé en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo en avril.

Il affrontera samedi Gaël Monfils ou Roberto Bautista Agut. "Ce sera une autre occasion d'être dans une finale de plus", a déclaré Nadal, qui a remporté le tournoi montréalais pour la première fois en 2005, alors âgé de 19 ans, contre l'Américain André Agassi.

Le dernier match de la journée opposait donc le Français Gaël Monfils, 20e mondial, à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, tête de série N.10.

Mais la partie a été reportée à samedi 13H00 locale (17H00 GMT) en raison de la pluie s'abattant sur la métropole québécoise. Le Français, qui servait, menait 30-0 dans le premier jeu.

Le vainqueur enchaînera donc dans la même journée de samedi ce quart de finale et la demi-finale contre le N.2 mondial.