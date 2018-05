Tennis: Nadal repousse les assauts d'un Djokovic retrouvÃ© Ã  Rome

Avant Roland-Garros, Rome ? Pendant plus d'une heure, un Novak Djokovic retrouvé ou presque a bousculé Rafael Nadal. Mais c'est bien le N.2 mondial qui s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome en repoussant les assauts du Serbe 7-6 (7/4), 6-3 samedi.

Dernier obstacle sur la route de l'Espagnol : l'autre homme en forme du moment, le jeune Allemand Alexander Zverev, tombeur en soirée du Croate Marin Cilic (7-6 (15/13), 7-5). Le N.3 mondial, tenant du titre dans la capitale italienne, reste sur une série de treize victoires consécutives et deux sacres, à Madrid et Munich.

Avant les premiers échanges de leur 51e duel, le premier depuis un an, on se demandait si Djokovic, opéré d'un coude début février et qui bataille depuis des mois pour retrouver son meilleur niveau, serait en mesure de rivaliser avec le roi de la terre battue, récemment sacré pour la onzième fois à Monte-Carlo et Barcelone.

Un copieux premier set a effacé ces craintes. Pendant plus d'1h10, jusqu'au jeu décisif, en comblant un break de retard, le Serbe, ex-N.1 mondial retombé au 18e rang, a poussé Nadal dans ses retranchements, à coup de revers courts croisés dignes de ses plus belles heures, et sans hésiter à l'attaquer plein coup droit. La preuve de ses qualités retrouvées de combattant.

- "Pas tant de différence" -

Le temps des quatre premiers jeux, c'est étonnamment l'Espagnol qui est apparu tendu. Assez pour que Djokovic se procure les premières occasions de break, en vain toutefois.

Mais Nadal, après avoir servi sans succès pour le gain de la première manche à 5-3, a fini par avoir le dernier mot au jeu décisif, d'un revers gagnant imparable.

"Ca a été une dure bataille", a reconnu le décuple vainqueur de Roland-Garros.

L'intensité a ensuite baissé d'un cran et Nadal a gardé jusqu'au bout un avantage acquis tôt dans le deuxième set, conclu après un peu moins de deux heures de jeu, malgré un dernier sursaut de son adversaire.

Pour Djokovic, sa semaine romaine, riche de quatre victoires (dont une sur Nishikori), et la résistance qu'il a opposée à la référence ultime sur ocre, sont des signaux très encourageants à une semaine de Roland-Garros (27 mai-10 juin). Même si persiste la question de son endurance, cruciale en vue de matches en trois sets.

"+Rafa+ a été meilleur dans les moments importants. Mais je ne pense pas qu'il y avait tant de différence, ce qui est une excellente nouvelle pour moi, parce que Rafa est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue. Et qu'il est en très grande forme", a analysé le Serbe, qui disputait sa première demi-finale depuis juin dernier (Eastbourne).

- Halep-Svitolina, comme en 2017 -

"C'est très difficile de jouer contre lui sur terre battue. Je pense que mon niveau de jeu était très élevé. J'ai pris du plaisir à jouer. Et je ne peux retirer que du positif de cette semaine", a confirmé Djokovic. Même s'il sortira du top 20 (22e) pour la première fois depuis début octobre 2006 lundi.

Si tant est que sa défaite en quarts de finale à Madrid, la semaine dernière face à l'Autrichien Dominic Thiem -sa première depuis près d'un an sur sa surface chérie- l'ait déstabilisé, Nadal peut être rassuré par sa prestation. Et aborder la finale sereinement. Sa précédente rencontre avec Zverev -comme les trois premières- lui avait souri : il s'était imposé en trois sets (6-1, 6-4, 6-4) en quarts de finale de la Coupe Davis à Valence début avril. Une victoire dimanche lui permettrait de se réinstaller sur le trône du tennis mondial lundi, au détriment de Roger Federer.

Dans le tableau féminin, la tenante du titre, l'Ukrainienne Elina Svitolina, est sortie victorieuse de l'Estonienne Anett Kontaveit (6-4, 6-3). La N.4 mondiale va défendre sa couronne face à celle qu'elle avait privée de trophée il y a un an : la Roumaine Simona Halep.

La N.1 mondiale a trouvé les ressources pour contrer la puissance dévastatrice de la Russe Maria Sharapova, de retour en très belle forme (4-6, 6-1, 6-4). Il lui aura fallu près de 2h30. "Je crois que j'ai joué mon meilleur match sur terre battue", s'est félicitée Halep.