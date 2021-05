Tennis: Nadal tombe en quarts de finale à Madrid, comme à Monte-Carlo

Rafael Nadal a été battu par l'Allemand Alexander Zverev 6-4, 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid vendredi, à moins d'un mois de Roland-Garros (30 mai-13 juin), où il visera un quatorzième sacre historique.

Nadal s'était déjà incliné en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo mi-avril en ouverture de la saison sur terre battue. Il avait remporté son premier trophée de la saison la semaine suivante à Barcelone en écartant une balle de match en finale contre Stefanos Tsitsipas.

Pour une place en finale, Zverev (N.6) affrontera le N.4 mondial Dominic Thiem, victorieux de l'Américain John Isner (39e) plus tôt dans la journée (3-6, 6-3, 6-4).

Il s'agit de la première victoire de l'Allemand face à Nadal sur terre battue.

Nadal a pourtant breaké le premier dans cette rencontre, pour mener 4 jeux à 2.

Mais Zverev est immédiatement revenu à 4-3. Au-delà, particulièrement offensif et incisif, n'hésitant pas à aller de l'avant et même à venir conclure les points au filet, il a progressivement pris le dessus sur le Majorquin au point d'inscrire quatre jeux de suite pour empocher la première manche en 48 minutes.

Statistique rare: "Rafa" n'a réussi aucun coup droit gagnant dans ce premier set, et seulement deux coups gagnants, quand l'Allemand en a frappé douze.

Dans le deuxième set, l'Espagnol a tant bien que mal résisté jusqu'à 2-2. Mais la combinaison de fautes inhabituelles de sa part et d'un Zverev pressant et précis lui a coûté de nouveau son service (3-2). L'Allemand a même eu deux occasions de creuser l'écart avec un double break, en vain. Mais il n'en a finalement pas eu besoin et s'est imposé en 1h44 min.

Sur certains points, Zverev a aussi su manoeuvrer intelligemment Nadal à l'échange en proposant des balles hautes pour le repousser.

Au total, l'Allemand, déjà vainqueur à Madrid en 2018, a frappé 28 coups gagnants pour 25 fautes directes, contre seulement six pour dix-sept à Nadal.