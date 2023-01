Tennis : Novak Djokovic vainqueur de l'Open d'Australie, redevient numéro 1

La victoire de Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas en finale de l'Open d'Australie dimanche restera forcément dans les annales.

. Le 22e titre du Grand Chelem

Expulsé d'Australie l'an dernier avant le début du tournoi, Djokovic n'avait pu que constater, impuissant, le retour en force de Rafael Nadal qui avait pris une longueur d'avance dans la course aux titres du Grand Chelem avec un 21e sacre majeur (20 pour Djokovic et Federer). Quelques mois plus tard, l'Espagnol poussait son avantage à Roland-Garros.

Vainqueur ensuite à Wimbledon mais interdit d'entrée aux Etats-Unis pour l'US Open, le Serbe revient désormais à hauteur de Nadal.

"C'est exactement ce que j'avais imaginé et espéré en venant en Australie cette année: j'avais bien l'intention de me retrouver en position de me battre pour un nouveau trophée de l'Open d'Australie", déclarait Djokovic avant la finale.

. Le 10e titre : Djokovic le maître de l'Open d'Australie

C'est le dixième trophée australien pour Novak Djokovic, nouveau record. Comme Nadal à Roland-Garros, Djokovic n'a jamais perdu en finale à Melbourne.

"Le fait de n'avoir jamais perdu une finale de l'Open d'Australie constitue un gros accélérateur de confiance", reconnaissait le Serbe avant la finale.

. La place de N.1

Avec cette victoire, Djokovic déloge l'Espagnol Carlos Alcaraz de sa place de N.1 mondial.

Un retour au sommet après une année 2022 tronquée: il détient le record du nombre de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (373) et du nombre de saisons terminées à cette place (7).

"Les tournois du Grand Chelem et la place de N.1 mondial sont les deux sommets du tennis professionnel et ont toujours été des objectifs pour moi. Alors oui, je veux continuer d'écrire l'histoire de mon sport", avouait sans ambages Djokovic.