Tennis: Osaka avance en force au 3e tour à Miami, Murray aussi

Naomi Osaka, très volontaire sur le court, a écarté 6-2, 6-3 l'Allemande Angelique Kerber, pour se qualifier jeudi pour le 3e tour du WTA 1000 de Miami, l'Ecossais Andy Murray parvenant lui a se hisser au 2e tour de façon tout aussi convaincante.

La Japonaise, ancienne N.1 mondiale redescendue à la 77e place, affrontera la Tchèque Karolina Muchova (74e), qui a éliminé 6-4, 7-6 (7/3) la Canadienne Leylah Fernandez (22e), finaliste du dernier US Open.

Osaka, qui a révélé avoir "commencé à travailler avec une thérapeute", après avoir essuyé quelques larmes il y a une dizaine de jours à Indian Wells où un spectateur lui avait crié "Naomi, tu es nulle", a fait montre d'une détermination rarement entrevue de sa part ces derniers mois.

Quart de finaliste à Miami l'an dernier, elle a été offensive et solide dans les échanges, imprimant le rythme, sans que son adversaire (15e mondiale) puisse espérer changer la donne.

"C'est la plus haute tête de série (N.13, NDLR) que j'ai battue cette saison et je suis vraiment heureuse. Je suis entrée dans ce match en voulant dicter ma loi et j'espère qu'en continuant à jouer, je vais continuer à m'améliorer", a-t-elle commenté après-coup.

Quand elle ratait quelques points, notamment ses deux premières balles de matches, Osaka se remotivait immédiatement dans ses replacements, un langage corporel en disant beaucoup sur sa volonté de ne pas se laisser abattre dans ce match.

- Encore raté pour Raducanu -

Mercredi après son premier tour victorieux aux dépens de l'Australienne Astra Sharma, elle avait expliqué que sa thérapeute lui avait "parlé de stratégies et de tout un tas de trucs comme respirer profondément, remettre les compteurs à zéro quand c'est nécessaire".

"Je commence à réaliser à quel point tout cela peut m'aider. Je suis très contente d'avoir autour de moi des gens qui m'ont incitée à aller dans cette direction", avait-elle encore confié.

Parmi les autres qualifiées du jour figurent l'Américaine Danielle Collins (11e), finaliste du dernier Open d'Australie, et la Tunisienne Ons Jabeur (10e).

En revanche c'est déjà la sortie pour la jeune Britannique Emma Raducanu (13e), qui a décidément bien du mal à confirmer six mois après son triomphe surprise à l'US Open, et pour l'Ukrainienne Elina Svitolina (20e) en proie à des préoccupations bien éloignées du tennis, en raison de la guerre dans son pays.

Enfin, chez les femmes, à noter les forfaits avant leur entrée en lice de l'Espagnole Garbiñe Muguruza (9e), qui soigne une blessure à l'épaule gauche, et de la Roumaine Simona Halep (19e), victime d'une déchirure à la cuisse gauche.

Côté hommes, Andy Murray, deux fois vainqueur du tournoi en 2009 et 2013, s'est qualifié, en battant sans trembler 7-6 (7/4), 6-1 l'Argentin Federico Delbonis.

L'ancien N.1 mondial, qui tente depuis plusieurs mois un retour au plus haut niveau, aura fort à faire au prochain tour, puisqu'il sera opposé au favori du tournoi, le N.2 mondial Daniil Medvedev.