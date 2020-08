Tennis: Osaka forfait sur blessure, Azarenka sacrée

Naomi Osaka a déclaré forfait à cause d'une blessure à la cuisse samedi, quelques heures avant la finale du tournoi de Cincinnati que la Bélarusse Viktoria Azarenka a gagné sans jouer, mais la Japonaise garde l'espoir de s'aligner à l'US Open à partir de lundi.

"J'espère que ce temps supplémentaire me permettra de récupérer et d'aller mieux lundi, même si on sait jamais, a déclaré Osaka, tête de série N.4 à Flushing Meadows où elle doit affronter lundi en session nocturne sa compatriote Misaki Doi au premier tour.

"Je me suis fait une élongation à la cuisse gauche hier (vendredi) dans le tie break du 2e set et je n'ai pas récupéré comme je l'espérais", a continué la N.10 mondiale, âgée de 22 ans. Elle s'était tenu l'arrière de la jambe vers la fin du match contre Elise Mertens qu'elle était parvenue à boucler 6-2, 7-6 (7/5).

Osaka avait envisagé de ne pas jouer la demi-finale de ce tournoi, délocalisé à New York dans la même "bulle" où aura lieu l'US Open pour cause de coronavirus, pour protester contre les violences policières aux Etats-Unis après l'affaire Jacob Blake, du nom d'un Afro-américain touché de plusieurs balles dans le dos tirées par un policier. Mais les organisateurs ayant décidé de suspendre une journée les tournois masculin et féminin en signe de protestation, elle avait accepté de jouer.

"La semaine a été pleine d'émotions pour moi et je veux remercier tout le monde pour l'avalanche de soutiens", a-t-elle conclu dans son communiqué.

Azarenka, ancienne N.1 mondiale désormais 59e, remporte son premier titre depuis son retour sur le circuit en 2017 après sa maternité. C'est son 21e au total.