Tennis: Paire signe le deuxième succès de sa carrière à Marrakech

Et de deux: Benoit Paire s'est offert le deuxième tournoi de sa carrière à Marrakech dimanche en détrônant le tenant du titre, l'Espagnol Pablo Andujar, 70e mondial, battu en deux sets (6-2, 6-3).

Près de quatre ans après son premier trophée sur le circuit à Bastad en 2015 (contre l'Espagnol Tommy Robredo en finale 7-6, 6-3), Paire inscrit à 29 ans un deuxième tournoi à son palmarès.

"Je suis extrêmement heureux ce soir", a savouré le Français à l'issue du match. "J'espère être capable de continuer comme ça pour le reste de la saison. Mon objectif est de remonter (au classement ATP) et de continuer à bien jouer".

Un succès au goût de revanche pour l'Avignonnais, 69e au classement ATP, qui s'était incliné en trois sets face à Andujar en finale du tournoi Challenger de Marbella fin mars: "Pablo m'a battu il y a deux semaines donc je savais qu'il fallait que je joue très bien pour gagner", a confié Paire.

"Le premier tour et la demi-finale contre Jo (Wilfried Tsonga) ont été très difficiles, a continué le Français. Je suis heureux de m'en être sorti. C'est très important pour ma confiance et le match contre Jo m'a apporté beaucoup sur cet aspect (...). J'avais déjà atteint les demi-finales ici et j'espérais faire mieux", a-t-il dit. C'est chose faite.

De son côté, Andujar s'est déclaré "très heureux" de sa semaine malgré la défaite, avant de rendre hommage à son adversaire du jour: "Benoît a mérité de gagner aujourd'hui. Il a été le meilleur".