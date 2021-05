Tennis: quatrième finale de l'année pour Barty à Madrid

La N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est qualifiée pour sa quatrième finale de l'année aux dépens de l'invitée surprise espagnole Paola Badosa (62e) en deux sets 6-4, 6-3 au tournoi de Madrid jeudi.

Badosa (23 ans), bénéficiaire d'une invitation et pour la première fois dans le dernier carré d'un tournoi WTA 1000, a tenu tête à Barty jusqu'à 4 jeux partout dans le premier set. Puis l'Australienne a fait la différence, bien aidée par une double faute de l'Espagnole sur sa troisième balle de set, et malgré un break concédé d'entrée de seconde manche, pour s'imposer en à peine plus d'une heure et quart.

En finale, la lauréate de Roland-Garros 2019 affrontera soit la Bélarusse Aryna Sabalenka, soit la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, opposées en soirée.

Barty a remporté les trois premières finales qu'elle a jouées en 2021 : à Melbourne avant l'Open d'Australie, et depuis qu'elle voyage de nouveau sur le circuit malgré le Covid-19, à Miami début avril et à Stuttgart (Allemagne) il y a une dizaine de jours, sur ocre déjà.

L'année dernière, en pleine pandémie, l'Australienne avait préféré, par précaution sanitaire, rester sur son île-continent relativement épargnée quand le circuit avait repris ses droits au coeur de l'été. Elle n'a renoué avec la compétition qu'en janvier dernier.

En 2021, Barty affiche un excellent bilan de 26 victoires pour trois défaites. Un de ses trois revers lui a justement été infligé par Badosa, en quarts de finale de Charleston (Etats-Unis) il y a un mois.

Sur terre battue européenne, elle étire à seize sa série de succès d'affilée, qui court depuis son sacre à Paris, avec sa qualification pour la finale madrilène.