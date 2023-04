Tennis: Rafael Nadal forfait au Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal a annoncé jeudi sur Instagram qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Madrid à partir de lundi à cause d'une blessure à la hanche dont il n'est toujours pas remis à un peu plus d'un mois de Roland-Garros.

"La blessure n'est toujours pas guérie et je n'ai pas pu suffisamment travailler pour pouvoir jouer en compétition", explique dans une vidéo postée sur Instagram l'Espagnol, qui s'est fait mal à l'Open d'Australie en janvier.

Nadal a déjà dû renoncer aux deux premiers tournois de sa saison sur terre battue, à Monte-Carlo et à Barcelone, à cause de cette blessure au psoas, un muscle fléchisseur de la hanche. Roland-Garros, où il vise un 15e titre, commence le 28 mai.

"La situation n'est pas celle que l'on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation difficile", a ajouté le Majorquin, qui espérait d'abord reprendre au bout de six à huit semaines.

Au crépuscule de sa carrière, Nadal, détenteur du record de victoires en Grand Chelem (22) avec Novak Djokovic, espère fêter son 37e anniversaire à Roland-Garros, le 3 juin.