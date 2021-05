Tennis: à Rome, Djokovic l'oeil rivé sur Roland-Garros

Le N.1 mondial Novak Djokovic, après son forfait à Madrid, renoue avec la terre battue au Masters 1000 de Rome cette semaine avec l'oeil rivé sur Roland-Garros (20 mai-13 juin): "C'est clairement là-bas que je veux jouer mon meilleur tennis".

"J'ai atteint le cap du record de semaines comme N.1 (en mars, ndlr), c'est ce sur quoi j'étais concentré jusqu'à récemment. Maintenant, c'est davantage à essayer d'avoir mes pics de forme lors des Grands chelems", a expliqué lundi en conférence de presse le tenant du titre à Rome.

"Djoko", qui aura 34 ans le 22 mai, a décroché en février à l'Open d'Australie sa 18e victoire en Grand chelem, revenu ainsi à deux longueurs du record co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Il a un peu allégé son programme cette année en faisant notamment l'impasse sur les Masters 1000 de Miami et Madrid.

Une vraie volonté de commencer à "passer plus de temps avec (sa) famille et faire d'autres choses qui (l)'intéressent", tout en continuant à disputer "un certain nombre de tournois pour se préparer au mieux pour les Grands Chelems".

Outre les tournois de Monte-Carlo et de Belgrade, où il a été battu précocement en huitièmes puis en demi-finales, le Serbe disputera un autre tournoi à Belgrade (22-29 mai) après Rome.

"Quatre tournois avant Roland-Garros, c'est je pense suffisant en termes de matches. Je construis ma forme et je construis mon jeu pas à pas avec l'ambition d'atteindre le pic à Paris", a-t-il insisté.

"Le changement en tête du classement arrive", a-t-il admis, interrogé sur la montée en puissance d'une nouvelle génération. "Que ça arrive dans un mois ou un an, je ne sais pas, mais personnellement je n'accorde plus autant d'importance au classement qu'à mon jeu pour les Grands Chelems."

Exempté du 1er tour, le N.1 mondial, cinq fois sacré à Rome (en dix finales), rencontrera au 2e tour l'Américain Taylor Fritz (31e mondial), contre qui il avait dû batailler cinq sets au 3e tour à l'Open d'Australie.