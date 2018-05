Tennis: Ã  Rome Nadal reste le patron, Svitolina rÃ©cidive

Rafael Nadal reste le patron de la terre battue: même si Alexander Zverev l'a sérieusement menacé, l'Espagnol a remporté dimanche le tournoi Masters 1000 de Rome pour la 8e fois en s'imposant 6-1, 1-6, 6-3, récupérant au passage la place de N.1 mondial.

Dans la finale dames, l'Ukrainienne Elina Svitolina, N.4 mondiale et tenante du titre, a surclassé en deux sets (6-0, 6-4) la Roumaine Simona Halep, pourtant N.1 mondiale.

Nadal ne s'était plus imposé depuis 2013 sur les courts du Foro Italico, où il n'a gagné "que" huit fois, contre 11 à Monte-Carlo et Barcelone ou 10 à Roland Garros.

"Ma première victoire ici en 2005 est un des mes plus beaux souvenirs et avoir cette coupe avec moi toutes ces années plus tard, c'est vraiment très spécial", a déclaré Nadal, en italien, après une partie perturbée par la pluie.

De nouveau N.1 mondial lundi, "Rafa" sera donc, on s'y attendait, le grand favori des Internationaux de France à partir du 27 mai.

Mais il se méfiera en priorité de Zverev, qui perd son titre à Rome mais qui, après ses succès à Munich et Madrid, a confirmé qu'il était l'un des seuls à pouvoir gêner l'Espagnol sur terre battue.

"Je suis arrivé ici avec 13 victoires de suite et je m'arrête si près... Mais bon, perdre contre Rafa sur cette surface, ça peut arriver", a souri l'Allemand de 21 ans lors de la remise des prix.

L'avantage de Nadal est également illustré par ce cinq sur cinq enregistré sur l'ocre face à l'Allemand. Mais alors qu'il s'était très nettement imposé lors de leur dernière rencontre en avril en Coupe Davis (6-1, 6-4, 6-4), Nadal a cette fois été vraiment secoué.

- Doublé pour Svitolina -

Plus expérimenté, Nadal a surtout mieux géré l'interruption du match à cause de la pluie et a mieux apprivoisé les conditions météo changeantes.

Breaké d'entrée, il a ensuite enchaîné six jeux d'affilée pour prendre la première manche 6-1 sans que Zverev ait remporté une seule fois son service.

L'Espagnol donnait alors une belle leçon à son jeune rival, dont il pilonnait le coup droit, un peu moins constant que son revers, alternant avec quelques balles plus courtes et quelques changements de rythme.

Mais alors que l'orage approchait, Nadal a un peu perdu le fil de son tennis en même temps que Zverev se montrait plus agressif et prenait le contrôle des échanges.

Efficace au service, inspiré sur ses amorties, l'Allemand remportait la deuxième manche 6-1 et réussissait un nouveau break dans le set décisif pour mener 3-1 face à Nadal, qui de son côté ne trouvait plus de profondeur.

L'arrêt du match pendant une heure a cassé le rythme de l'Allemand et l'histoire du match a changé. Revenu sur le court décidé et agressif, Nadal a marqué cinq jeux de suite pour aller chercher le titre.

Si Zverev n'a pas réussi à conserver son trophée, il en a été différemment dans le tableau féminin, où Svitolina a fait le doublé en surclassant une Halep décevante.

Très solide, Svitolina a confirmé son assurance dans les matches à enjeu avec huit victoires pour huit finales disputées en 2017 et 2018. Ce doublé romain en fait aussi une des favorites pour Roland Garros, comme Nadal.

"Je me concentre sur mon chemin et je ne réfléchis pas trop à ce qui pourrait arriver. Tout le monde peut gagner. Mais on ne joue pas en cinq sets. Ca va vite et si tu t'endors, tu peux perdre très vite", a relativisé l'Ukrainienne.