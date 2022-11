Tennis: Rune ou quand la nouvelle génération déboulonne Djokovic à Paris

Né six jours avant le tout jeune N.1 mondial Carlos Alcaraz, le Danois Holger Rune, 19 ans, a mené une autre offensive de la nouvelle génération en déboulonnant Novak Djokovic 3-6, 6-3, 7-5 en finale du Masters 1000 de Paris dimanche.

En s'offrant son premier Masters 1000 face à l'ex-N.1 mondial et sextuple vainqueur dans la salle de Bercy, le Scandinave devient le plus jeune vainqueur du tournoi parisien depuis 36 ans et Boris Becker, qui avait 18 ans lors de son titre en 1986. Encore au-delà du top 100 début 2022, il s'invitera lundi dans le top 10 au classement ATP: une première pour un joueur danois (Caroline Wozniacki a été N.1 mondiale).

"Ca va être mon tournoi préféré maintenant", a-t-il souri, les yeux brillants, en se dandinant d'une jambe sur l'autre sur le court, micro à la main.

Pour illustrer ce duel entre générations, il suffit d'une date: Rune est né l'année où Djokovic est devenu professionnel, en 2003.

"J'ai besoin de réaffirmer que je suis toujours là auprès des jeunes joueurs, que je suis capable de rivaliser avec eux", affirmait la veille le Serbe aux 21 trophées en Grand Chelem après sa victoire face à Stefanos Tsitsipas (5e).

Mais c'est le gamin blond de Gentofte, au tempérament de feu et au tennis audacieux et puissant, très adroit au filet, qui a frappé un grand coup dimanche.

- Djokovic piégé au filet -

Avec quel caractère !

Le dernier jeu, interminable et irrespirable,suffit à montrer de quel bois il est fait: aussi robuste que sa voix est encore fluette.

Au service pour le gain du tournoi, Rune a écarté six balles d'égalisation à 6-6 avant de conclure sur sa deuxième balle de match.

Avant ça, il n'avait pas laissé passer sa chance quand Djokovic, qui avait le contrôle sur la partie quand il a mené 0-40 sur le service du Danois juste après avoir empoché le premier set, lui a entrouvert la porte.

Et il a gardé les nerfs solides quand le Serbe de 35 ans a pris les devants 3 jeux à 1 dans la manche décisive.

Une fois entré dans le match, Rune a impressionné au service, tenu tête en revers à "Djoko", ce qui n'est pas peu dire, et, à de multiples reprises, a su l'attirer au filet pour mieux l'y piéger.

Pourquoi son succès vient donner plus de corps au renouvellement actuel que vit le tennis mondial ?

Forcément parce qu'elle intervient aux dépens de Djokovic, membre du prestigieux "Big 3" et resté N.1 mondial plus longtemps que personne.

Aussi parce que Rune devient le cinquième joueur différent à remporter son premier Masters 1000 en 2022 - quatre d'entre eux ont 25 ans au maximum (avec Alcaraz, Fritz et Coric) -.

- 5 jours, 5 top 10 -

Conseillé depuis quelques semaines par Patrick Mouratoglou, "Holgy" a vécu une semaine de rêve à Paris. Depuis qu'il a écarté trois balles de match au premier tour contre Stan Wawrinka, il a dégommé cinq joueurs du top 10 en cinq jours: Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, Alcaraz (qui a abandonné blessé), Félix Auger-Aliassime, et Djokovic.

Une première (hors Masters) dans les statistiques de l'ATP compilées depuis 1973.

Dernière récompense: sa folle semaine lui permet de devenir le premier remplaçant pour le Masters de fin de saison à Turin (13-20 novembre).

"Il me rappelle un peu moi-même (jeune), un revers solide, une très bonne défense, et compétitif sur tous les points, en y mettant tout son cœur et toutes ses forces", racontait Djokovic avant de l'affronter. Il en a fait les frais dimanche.

Pour le Serbe, cette défaite marque une fin de série: il n'avait plus perdu sur le circuit -- quand il a pu jouer -- depuis Roland-Garros (demi-finale contre Nadal).

Avant d'être privé de saison estivale américaine faute de vaccin contre le Covid-19, il s'était imposé à Wimbledon. Après, à Tel Aviv et Astana en septembre. Soit vingt victoires d'affilée jusqu'à dimanche.

Pour autant, c'est bien lui qui sera le principal favori du Masters de Turin dans une semaine. Même face à la jeune garde.