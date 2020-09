Tennis: saison terminée pour Tsonga, touché à l'articulation sacro-iliaque

Jo-Wilfried Tsonga, ex-N.5 mondial aujourd'hui 52e, est contraint de mettre un terme à sa saison 2020 et ne jouera donc pas Roland-Garros, à cause d'une blessure persistante au niveau du bassin, a-t-il annoncé mercredi sur les réseaux sociaux.

"J'ai un problème avec ma sacro-iliaque et mes iliaques, avec des œdèmes osseux et une inflammation qui persiste. (...) Malheureusement, cette année Roland-Garros et toute la saison 2020 (sont compromis) pour moi. J'aurais adoré faire partie des joueurs sur la grille de départ. Malheureusement, ce n'est pas le cas", explique Tsonga dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Le tournoi de Roland-Garros a exceptionnellement été reprogrammé à l'automne (27 septembre-11 octobre) en raison du Covid-19.

"Mais j'ai toujours le moral, la rage, l'envie et la motivation pour revenir en 2021 en espérant que ça évolue positivement", ajoute le joueur de 35 ans.

Avant que la pandémie de coronavirus ne paralyse le tennis mondial entre début mars et début août, Tsonga n'avait joué - et perdu - que deux matches en 2020, à Doha et à l'Open d'Australie en janvier.