Tennis: Serena remporte au courage sa première victoire de l'année à Toronto

L'Américaine Serena Williams a signé sa première victoire de l'année, six semaines après son retour manqué à Wimbledon, en battant Nuria Parrizas Diaz (N.57) en deux sets (6-3, 6-4) au premier tour du tournoi WTA 1000 sur dur de Toronto, lundi.

Battue d'entrée par la Française Harmony Tan le 28 juin dernier sur le gazon londonien, l'ex-N.1 mondiale a souffert face à l'Espagnole, mais a retrouvé des ressources pour s'imposer dans un match compliqué, en près de deux heures (1h57).

Soulagée, l'Américaine de 40 ans a assuré que cette victoire renforçait sa confiance après une longue période d'absence sur le circuit.

"Je suppose qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Je me rapproche de la lumière", a-t-elle déclaré à l'issue de la rencontre. "J'ai hâte d'arriver à cette lumière. J'adore jouer, c'est génial, mais je ne peux pas faire ça pour toujours".

"Parfois, vous voulez seulement essayer de profiter du moment et faire du mieux que vous pouvez", a-t-elle ajouté.

Williams remporte ainsi sa première victoire depuis le 4 juin 2021 et son 3e tour victorieux à Roland-Garros 2021, signant son premier succès en 2022, elle qui, avant Wimbledon, n'était plus apparue sur le circuit depuis un an.

La championne aux 23 titres en Grand Chelem a remporté la première manche avec panache. Moins véloce, mais s'appuyant sur un service rapide comme à l'époque de sa splendeur, Williams a pris la mise en jeu de son adversaire à 4-3 avant de servir pour le gain du set qu'elle a conclu avec autorité.

Portée par un public énamouré, Williams a lâché des coups spectaculaires pour sauver une balle de break à 2-1 contre elle s'attirant une énième ovation du public au terme d'un échange incroyable, au cours duquel les deux joueuses se sont rendues coup pour coup.

- Jeu interminable -

La suite a été un combat âpre, aucune des deux protagonistes ne voulant lâcher son service, avec toutefois un léger ascendant de l'Espagnole sur son illustre adversaire.

Chaque fois que cette dernière a semblé vaciller sur les retours bien sentis de Parrizas Diaz, la Floridienne a trouvé un coup décisif pour écarter le danger, comme dans ce 8e jeu interminable de la seconde manche. L'ex-N.1 mondiale désormais retombée à la 407e place mondiale, poussée dans ses retranchements, a dû sauver plusieurs balles de break pour enfin convertir son service (9 égalités).

Ce fut le tournant du match, car dans la foulée, elle a encore breaké pour s'ouvrir le chemin de la victoire sur sa propre mise en jeu, à la grande satisfaction du public de Toronto.

Au prochain tour, elle affrontera la vainqueure du match Belinda Bencic - Tereza Matincova prévu en fin de soirée à Toronto.

Autre multiple titrée en Grand Chelem, la Roumaine Simona Halep a balayé la Croate Donna Vekic 6-0, 6-2 pour se qualifier pour le second tour. L'ancienne N.1 mondiale n'a pas perdu de temps, concluant son match en 62 minutes sous un ciel menaçant.

Dernière gagnante de Wimbledon, la Kazakhe Elena Rybakina a pour sa part battu la Tchèque Marie Bouzkova 7-5, 6-7(3/7), 6-1.

La Lettone Jelena Ostapenko a écarté l'Ukrainienne Anhelina Kalinina 6-4, 6-2, tandis que la Tchèque Karolina Pliskova a pris le dessus sur sa compatriote Barbora Krejcikova 6-3, 6-4.