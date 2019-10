Tennis: à Shanghai, Djokovic survole, Federer survit

Novak Djokovic continue de planer au Masters 1000 de Shanghai où il s'est qualifié sans frémir jeudi pour les quarts de finale, contrairement à Roger Federer qui s'est fait peur.

Le N.1 mondial a su contenir le service de John Isner (17e) pour dominer l'Américain 7-5, 6-3 en seulement 1h14.

"Il y a toujours du travail, mais je suis content de la façon dont je joue", a commenté le Serbe, remis de la blessure à l'épaule qui l'avait contraint à l'abandon en 8es à l'US Open.

Djoko, dont la place au sommet de la hiérarchie mondiale est menacée par Rafael Nadal en cette fin de saison, poursuivra la défense de son titre à Shanghai vendredi contre Stefanos Tsitsipas (7e) qui a difficilement écarté Hubert Hurkacz (34e) 7-5, 3-6, 7-6 (7/5).

Jeudi, face à l'un des meilleurs serveurs du circuit, Djokovic a démontré qu'il était lui-même l'un des meilleurs relanceurs de l'histoire du tennis.

Il n'a ainsi concédé que 9 aces face à un joueur qui en marque cette année en moyenne 22 par match.

"J'ai essayé d'être bien positionné, c'est beaucoup de détails techniques et l'expérience de l'avoir souvent joué", a détaillé Djokovic pour expliquer comment il avait réussi à être si performant sur le service d'Isner. Les deux hommes se sont affronté 12 fois depuis 2010 et le Serbe s'est imposé à dix reprises.

Implacable et jamais inquiété sur son propre service -il n'a pas concédé la moindre balle de break-, c'est même lui, Djokovic, qui a conclu le match sur un ace, son 9e de la partie.

- "C'était dur" -

Avec quatre trophées à Shanghai, Djokovic qui reste sur un titre à l'ATP 500 de Tokyo la semaine dernière, est le joueur qui s'est le plus imposé dans la mégalopole chinoise, devant Andy Murray (3 fois) et Roger Federer (2).

Ce dernier, qui avait lui aussi abandonné à l'US Open, en quarts de finale, effectue son retour à la compétition.

Et il a senti le vent du boulet face à David Goffin (14e), finalement écarté 7-6 (9/7), 6-4.

"C'était dur. On a eu des chances tous les deux au premier set, lui plus que moi, a commenté Federer. J'ai eu de la réussite pour gagner ce premier set et ça a été crucial. Mais je suis toujours là et ça me donne confiance".

Car le Belge, qui vise une place aux Masters de Londres (10-17 novembre), a très bien joué.

Il a mené 6-5 service à suivre dans la première manche mais, tendu sur les trois balles de set qu'il a obtenues, il a fini par laisser le Suisse égaliser à 6-6. Malgré deux nouvelles balles de set dans le tie break, Goffin a laissé passer sa chance.

Même s'il n'a pas éteint tout à fait la résistance de Goffin, en remportant ce set Federer a toutefois pris l'ascendant et ne s'est pas laissé emmener dans un nouveau jeu décisif.

- Quart à caractère -

Il rencontrera en quarts Alexander Zverev (6e) qui a éliminé Andrey Rublev (33e) 6-0, 7-6 (7/4).

Le troisième quart de finale aura du caractère puisqu'il opposera le colérique Daniil Medvedev (4e) au fantasque Fabio Fognini (12e), deux joueurs qui ont remporté cette année leur premier Masters 1000, respectivement à Cincinnati et Monte-Carlo.

Le Russe qui a atteint les finales des cinq derniers tournois qu'il a joués, dont l'US Open, et en a gagné deux (Cincinnati et Saint-Pétersbourg), a difficilement battu Vasek Pospisil (248e), 7-6 (9-7), 7-5, en sauvant notamment 5 balles de set dans la première manche.

De son coté, Fognini a écarté un autre Russe, Karen Khachanov (9e), 6-3, 7-5. Medvedev est déjà certain de participer aux Masters de Londres, Fognini peut encore en rêver.

Enfin, Matteo Berrettini (13e) et Dominic Thiem (5e) se disputeront la dernière place en demies.

L'Italien, demi-finaliste à Flushing Meadows et en course pour Londres, a écarté Roberto Bautista (10e) 7-6 (7/5), 6-4, tandis que l'Autrichien, déjà qualifié pour les Masters s'est très facilement défait de Nikoloz Basilashvili (26e) 6-3, 6-4.