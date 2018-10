Tennis: Simon enchaîne à Anvers, Paire stoppé net

Gilles Simon n'a pas traîné pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi ATP d'Anvers, mercredi, tandis qu'à Moscou, Benoît Paire a lui été stoppé dès le deuxième tour.

Simon, 32e mondial, n'a eu besoin que d'une heure et cinq minutes pour écarter le jeune Américain Mackenzie McDonald (84e), qui n'a pu remporter que deux petits jeux (6-1, 6-1). Le Français aura un jour de repos avant son quart de finale, où il pourrait rencontrer l'Argentin Diego Schwartzman, 17e mondial et tête de série N.2 en Belgique.

Dans ce tournoi, il y aura un autre Tricolore en quarts, puisque Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga s'affrontent jeudi. Dès mercredi soir, un troisième Français pourrait déjà décrocher son ticket: Richard Gasquet, opposé au Tchèque Jiri Vesely.

Plus à l'est, les Bleus sourient moins, à quelques semaines de la finale de Coupe Davis (23-25 novembre). Au lendemain de l'élimination de Lucas Pouille à Stockholm, Benoît Paire (57e) a été sèchement battu à Moscou par le 217e mondial bélarusse Egor Gerasimov, 6-4, 6-4, au deuxième tour. Pierre-Hugues Herbert en était lui au premier tour, qu'il a franchi en fin de matinée (6-3, 6-4 contre le Kazakh Alexander Bublik), en attendant le huitième de finale d'Adrian Mannarino plus tard.