Tennis: Svitolina réclame "l'exclusion" du circuit des joueurs russes et bélarusses

Alors que Wimbledon a décidé mercredi d'exclure les joueurs russes et bélarusses de l'édition 2022, l'Ukrainienne Elina Svitolina, ex-N.5 mondiale, réclame leur "exclusion" de tout le circuit s'ils ne dénoncent pas la guerre en Ukraine.

Cet appel de la joueuse ukrainienne, qui s'est éloignée des tournois ces dernières semaines, intervient alors que les organisateurs de Wimbledon ont annoncé que les joueurs russes et bélarusses ne seraient pas autorisés à participer à la prochaine édition (27 juin-10 juillet).

Au-delà de l'épreuve londonienne, Elina Svitolina réclame que Russes et Bélarusses soient exclus de l'ensemble du circuit s'ils ne se positionnent pas clairement contre la guerre, selon des termes qu'elle précise.

"Nous demandons que la WTA (qui gère le circuit professionnel femmes), l'ATP (circuit professionnel hommes), et l'ITF (Fédération internationale) s'assurent que les joueurs représentant la Russie et le Bélarus répondent aux questions suivantes: 1. Soutenez-vous l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le Bélarus et donc la guerre qui a été provoquée par ces deux pays ? 2. Soutenez-vous les activités militaires russes et bélarusses en Ukraine ? 3. Soutenez-vous les régimes de Poutine et Loukachenko ?", est-il écrit dans un communiqué qu'elle a posté sur ses réseaux sociaux.

"En fonction des réponses, nous réclamons l'exclusion et le bannissement des sportifs russes et bélarusses de toute compétition internationale, comme l'a fait Wimbledon", poursuit ce texte, également posté par d'autres joueuses ukrainiennes.

"Il vient un moment où le silence s'apparente à de la trahison et ce moment est venu", conclut le texte, estimant au passage que les déclarations faites par certains joueurs russes et bélarusses contre la guerre n'ont pas été suffisamment virulentes.

La Russie et le Bélarus ont été exclus par l'ITF des compétitions par équipes nationales (Coupe Davis et Billie Jean King Cup dont la Russie est tenante des titres), mais la WTA et l'ATP acceptent les joueurs de ces deux pays à titre individuel à condition qu'ils concourent sous bannière neutre.

Les quatre tournois du Grand Chelem ont un fonctionnement indépendant de la WTA et de l'ATP. L'Open d'Australie s'est déroulé avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Roland-Garros (22 mai-5 juin) est le premier Majeur prévu depuis son déclenchement et n'a pas prévu à ce jour d'exclure les Russes et Bélarusses, tout comme l'US Open (29 août-11 septembre).