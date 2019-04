Tennis: Thiem s'offre Nadal et une finale à Barcelone, à un mois de Roland-Garros

Magistral face à Rafael Nadal, l'Autrichien Dominic Thiem, N.5 mondial, rejoint en finale à Barcelone le Russe Daniil Medvedev, 14e au classement ATP, après sa démonstration 6-4, 6-4, samedi, face à l'Espagnol, battu pour la 2e fois de rang, à un mois de Roland-Garros.

Tenant du titre et onze fois vainqueur à Barcelone, Nadal, âgé de 32 ans, s'arrête en demi-finale comme à Monte-Carlo, une semaine plus tôt, et échoue à se qualifier pour une 12e finale en Catalogne.

Les retrouvailles sur terre battue entre les deux derniers finalistes à Paris ont nettement tourné à l'avantage de Dominic Thiem qui sera en quête, dimanche face à Medvedev, d'un deuxième trophée cette année après son titre à Indian Wells mi-mars.

Nouveau bourreau du Majorquin, après l'Italien Fabio Fognini à Monaco, Dominic Thiem était dans un très grand jour samedi: l'Autrichien a tout réussi ou presque face au N.2 mondial espagnol, trouvant plusieurs fois des angles quasi impossibles alors qu'il semblait malmené en fond de court.

Après sa défaite surprise à Monte-Carlo face au Serbe Dusan Lajovic, alors classé 48e, Thiem monte en puissance à un mois des Internationaux de France.

Dans le premier set, Nadal, qui détient aussi 11 titres à Roland-Garros et autant à Monte-Carlo, a multiplié les doubles fautes, jusqu'à en réaliser deux dans le même jeu de service et offrir le break à l'Autrichien (3-2).

Accroché sur ses deux premiers jeux de service dans le set suivant, l'Espagnol a fini par céder sur le troisième.

Breaké 3-2, "Rafa" a cru revenir dans le match en s'offrant trois balles de débreak à 5-4. Mais Thiem, infaillible samedi, les a toutes effacées avant de conclure l'affaire dans la foulée.

Un nouveau revers du Majorquin après Monte-Carlo à relativiser: il disputait seulement son deuxième tournoi depuis son forfait sur blessure à Indian Wells à la mi-mars et n'a retrouvé le circuit qu'à Monaco.

Plus tôt dans la journée, Medvedev a validé son ticket en finale de Barcelone en battant le Japonais Kei Nishikori (7e mondial) 6-4, 3-6, 7-5.