Tennis: très peu d'exemptions médicales pour l'Open d'Australie, prévient le patron du tournoi

Seul "un petit pourcentage" de personnes non vaccinées contre le Covid-19 pourront bénéficier d'exemptions médicales pour participer à l'Open d'Australie, a déclaré mercredi le patron du tournoi, Craig Tiley.

Aucun joueur n'a pour l'instant présenté d'exemption aux organisateurs, a cependant ajouté Craig Tiley, et donc pas le N.1 mondial Novak Djokovic, qui ne fait pas mystère de ses réticences vis-à-vis de la vaccination et refuse de dire s'il a reçu les injections.

"Si Novak vient à l'Open d'Australie, c'est soit qu'il est vacciné soit qu'il a une exemption médicale", a affirmé Craig Tiley.

Samedi, il avait réitéré que tous les joueurs devraient être vaccinés pour le tournoi du Grand Chelem prévu du 17 au 30 janvier à Melbourne.

Le mois dernier, l'Etat de Victoria où se trouve Melbourne avait déjà exclu d'accorder une dispense spéciale aux joueurs non vaccinés pour qu'ils puissent participer au tournoi.

"Les exemptions médicales sont uniquement des exemptions médicales, ce ne sont pas des moyens de contourner ces règles pour des joueurs de tennis privilégiés", avait affirmé le Premier ministre adjoint de l'Etat, James Merlino, rejoignant la position de la Fédération australienne de tennis.

Les rumeurs autour d'une potentielle exemption pour Djokovic sont un sujet sensible à Melbourne, où la politique drastique d'élimination du coronavirus a fait endurer aux habitants une longue période de confinement.

D'autant que la joueuse russe Natalia Vikhlyantseva a annoncé lundi qu'elle déclarait forfait pour Melbourne, l'Australie ne reconnaissant pas le vaccin Sputnik V qu'elle a reçu.

Rafael Nadal, qui a annoncé lundi avoir été testé positif après le tournoi d'Abou Dhabi, devrait être remis à temps pour participer à l'Open d'Australie, a affirmé Craig Tiley.

"Les joueurs testés positifs maintenant vont devoir attendre de ne plus être contagieux, et ça ira bien", a-t-il déclaré.

La Suisse Belinda Bencic, la Tunisienne Ons Jabeur et la Britannique Emma Raducanu ont également annoncé avoir été testées positives dans la foulée du tournoi aux Emirats.

L'édition 2022 de l'Open d'Australie va d'ores et déjà compter de nombreuses absences. Les superstars Serena Williams et Roger Federer sont blessées, tout comme Jennifer Brady, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu et Karolina Muchova. Dominic Thiem est quant à lui incertain.