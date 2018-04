tennis: troisiÃ¨me trophÃ©e pour Parmentier, dix ans aprÃ¨s Ã  Istanbul

Elle n'avait plus connu cette joie depuis dix ans : la Française Pauline Parmentier (122e) s'est offert à Istanbul le troisième trophée de sa carrière aux dépens de la Slovène Polona Hercog (75e) en trois sets (6-4, 3-6, 6-3) dimanche.

Parmentier (32 ans) n'avait plus été au bout d'un tournoi depuis son succès à Bad Gastein (Autriche) en 2008. Elle avait remporté son premier titre un an plus tôt, à Tachkent. La Française continue d'afficher un bilan parfait en finale: trois gagnées pour trois disputées.

Et s'il y avait un effet Fed Cup ?

Certes, il y a une semaine, les Françaises emmenées par Kristina Mladenovic se sont inclinées en demi-finale face aux Américaines (3-2) sur la terre battue d'Aix-en-Provence.

Certes, Parmentier y a perdu ses deux rencontres. Mais à chaque fois, la Nordiste n'est pas passée loin d'un exploit, d'abord face à Sloane Stephens (7-6 (7/3), 7-5), puis contre Madison Keys (7-6 (7/4), 6-4).

Sa chance, elle a su la saisir sur la terre battue turque, en mettant parfaitement à profit l'abandon de la N.2 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, après deux sets dans leur quart de finale.

Même si contre Hercog en finale, conclure n'a pas été simple. Dans la manche décisive, Parmentier a mené 4-2 mais n'a pas pu empêcher la Slovène de revenir à 4-3. Elle a de nouveau creusé l'écart en réponse (5-3), sans pour autant s'épargner une dernière frayeur, quand, alors que la Française servait pour le match, son adversaire a obtenu une balle de 5-4.

Au vu de son début de saison extrêmement compliqué - quinze défaites en dix-sept matches - Parmentier n'avait probablement pas imaginé un tel dénouement.

Elle sera récompensée au classement par un bond de plus de quarante places, synonyme de retour dans le Top 100 lundi.

Depuis son dernier titre il y a dix ans, Parmentier n'avait rallié le dernier carré qu'à trois reprises, à Strasbourg en 2012, Katowice (Pologne) en 2016 et Luxembourg en 2017.