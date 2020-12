Tennis: Tsonga forfait pour l'Open d'Australie

Jo-Wilfried Tsonga ne participera pas à l'Open d'Australie, du 7 au 21 février 2021, n'étant "toujours pas en capacité de jouer en compétition", a indiqué le joueur de 35 ans sur Twitter mardi.

"J'ai hâte de revenir sur les courts, mais je dois être patient... même si ne pas aller en Australie cette année est un crève cœur", a indiqué Tsonga, ancien N.5 mondial aujourd'hui 62e au classement ATP.

"Malgré des progrès considérables ces derniers mois, je ne suis toujours pas en capacité de jouer en compétition, l'objectif étant de revenir à 100%", a annoncé le Français, qui avait manqué Roland-Garros cet automne et mis fin à sa saison en septembre en raison d'une blessure persistante au niveau du bassin.

A cause de blessures et de la pandémie de coronavirus, Tsonga n'a joué que deux matches en 2020, pour deux défaites à Doha et à l'Open d'Australie en janvier.

A Melbourne, son dos récalcitrant l'avait forcé à abandonner dès le premier tour. Il l'avait ensuite conduit à renoncer aux tournois de Rotterdam, Marseille et Dubaï.

Dégringolé au-delà de la 250e place mondiale fin 2018, après une opération au genou gauche (ménisque) et une longue convalescence, le finaliste de l'Open d'Australie 2008 et double demi-finaliste à Roland-Garros (2013 et 2015) a progressivement remonté les échelons au fil de la saison 2019, ponctuée par deux titres (Montpellier et Metz), jusqu'à se refaire une place autour du top 30.

"J'ai toujours le moral, la rage, l'envie et la motivation pour revenir en 2021 en espérant que ça évolue positivement", avait écrit Tsonga en septembre.