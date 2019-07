Tennis: Tsonga s'offre un Top 10 à Washington, la jeune Coco Gauff sortie au 1er tour

Jo-Wilfried Tsonga a battu pour la première fois depuis deux ans un joueur du Top 10 mondial, le Russe Karen Khachanov, mardi au deuxième tour du tournoi de Washington, marqué chez les dames par l'élimination au premier tour de la sensation américaine Coco Gauff.

"J'ai joué un très bon tennis," a commenté le Français de 34 ans, classé 70e joueur mondial, après le match. "Tout s'est bien passé (...). C'est agréable de voir du résultat après tout ce travail."

Tsonga s'est défait de Khachanov, 8e au classement ATP et tête de série N°2, en trois sets, 6-4, 2-6, 7-5. Il se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale où il affrontera le Britannique Kyle Edmund, 34e joueur mondial, qui a écarté le Sud-Africain Lloyd Harris en deux sets 6-1, 6-4.

Le Français, qui restait sur six défaites consécutives face aux joueurs du Top 10 mondial, tente de retrouver les sommets après une opération d'un genou en avril 2018.

Khachanov, devenu au début du mois le premier Russe dans le Top 10 mondial depuis Mikhail Youzhny en 2011, a indiqué après le match qu'il avait travaillé les deux dernières semaines avec son compatriote Nikolay Davydenko, ancien N.3 mondial.

"Nous avons commencé à nous entraîner à Moscou 10 à 11 jours, et ensuite je lui ai demandé de venir ici aussi", a déclaré le vainqueur du tournoi de Paris-Bercy, qui est entraîné habituellement par le Croate Vedran Martic.

- Stephens n'y arrive plus -

"Nous avons tout juste commencé avec lui. Je ne veux pas faire d'annonce officielle pour l'instant. Mais il a commencé à m'aider depuis deux semaines et j'espère qu'il pourra rejoindre l'équipe", a-t-il ajouté.

Dans le tableau féminin, deux têtes d'affiche sont tombées d'entrée, les Américaines Coco Gauff, qui a créé la surprise à Wimbledon en atteignant les 8es de finale à seulement 15 ans, et Sloane Stephens, victorieuse de l'US Open 2017.

La première a perdu en deux sets 6-4, 6-2 contre la Kazakhe Zarina Diyas (84e mondiale), après avoir réussi à s'extirper en fin de semaine dernière des qualifications.

"J'apprends de chaque défaite", a déclaré l'adolescente, 146e mondiale. "Mais dans l'ensemble ça a été une bonne expérience."

"Je vais travailler pour être plus agressive et avoir un peu plus confiance en moi sur le court", a ajouté Gauff, qui attend "avec impatience l'US Open" (26 août-7 septembre).

L'enthousiasme soulevé par ses exploits à Wimbledon, où elle avait notamment battu Venus Williams, n'est pas retombé.

"Je pensais que ça retomberait au bout de quelques semaines, mais les gens ont l'air toujours excités. Tout cela a changé si vite que c'est parfois difficile, mais accumuler de l'expérience va m'aider pour l'US Open", a poursuivi Gauff.

Stephens, 26 ans, s'est inclinée pour sa part en deux sets contre la Suédoise Rebecca Peterson 6-2, 7-5. Malgré un changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Sven Groeneveld à ses côtés depuis deux mois, ses résultats ne décollent toujours pas: l'Américaine n'a pas disputé la moindre finale cette année.