Tennis: Wawrinka éliminé à Washington par Youngau, sorti des qualifications

Stan Wawrinka, ancien numéro 3 mondial qui tente de revenir au meilleur niveau, est tombé mardi soir au premier tour du tournoi de Washington, face à l'Américain Donald Young (234e) sorti des qualifications.

Le Suisse de 33 ans, vainqueur de trois Grand Chelems, avait bénéficié d'une invitation dans la capitale américaine. Il s'est incliné en trois manches disputées, 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3).

Wawrinka a dégringolé à la 198e place mondiale après deux opérations au genou. Il tente depuis depuis plusieurs mois de retrouver son meilleur niveau, mais sans grand succès pour le moment. Il disputait son premier tournoi, sur dur, depuis son élimination au deuxième tour de Wimbledon, sur gazon.

"C'est douloureux de sortir ainsi d'entrée de jeu. Il m'a manqué beaucoup de choses, c'est certain. C'est compliqué quand on n'a pas joué beaucoup de matches. C'est une défaite difficile à encaisser", a déclaré le Suisse à l'issue de la rencontre.

Revenir réclame de "passer par différentes étapes. Déjà, il me faut retrouver un peu de confiance et réussir à me débarrasser de tous les doutes qui m'assaillent pendant les matches", a-t-il expliqué.

"Je sens que je n'en suis pas loin, et en même temps parfois, je me rends compte qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis sûr que j'en suis capable. Mais c'est un processus qui prendra du temps et il faut l'accepter. Pour le moment, je ne peux pas dire combien de temps cela prendra", a conclu le Suisse.

Au deuxième tour, Young sera opposé au Japonais Kei Nishikori, 20e mondial et tête de série numéro 7 du tournoi.