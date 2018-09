Tennis: Wozniacki sortie, l'hécatombe continue à Wuhan

L'hécatombe continue à Wuhan: après les éliminations de la N.1 mondiale Simona Halep et de la tenante du titre Caroline Garcia (4e) mardi, la dernière membre du top 10 de la WTA encore en course, la N.2 mondiale Caroline Wozniacki a chuté, mercredi, en huitièmes de finale.

La Danoise a été battue par Monica Puig en deux sets, 7-6 (12/10), 7-5 en près de deux heures et demie. Elle rejoint deux autres membres du top 10 éliminées plus tôt dans la journée, Angelique Kerber et Petra Kvitova.

C'est la deuxième fois cette année que la Portoricaine batTennu Wozniacki après son succès à Miami, en mars, en trois sets (0-6, 6-4, 6-4).

L'Allemande Kerber, N.3 mondiale, est, elle, tombée contre la finaliste en titre, l'Australienne Ashleigh Barty (17e), 7-5, 6-1, tandis que la Tchèque Kvitova (5e) a été dominée par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (39e), 3-6, 6-3, 6-3, en huitièmes de finale.

Puig, championne olympique en titre, affrontera la wild card chinoise Wang Qiang en quarts de finale.