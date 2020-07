Tennis: Zverev ne disputera pas le tournoi exhibition de Berlin

L'Allemand Alexander Zverev a déclaré forfait mercredi pour le tournoi exhibition de Berlin du 13 au 19 juillet, pour lequel il était pressenti, annonçant par ailleurs qu'il avait subi un troisième test de dépistage du Covid-19, qui s'était avéré négatif.

"J'avais planifié ce mois-ci d'aller jouer à Berlin, mais j'ai finalement pris la décision de rester sur place et de m'entraîner avec mon équipe, et de ne pas jouer de tournoi en ce moment", a déclaré le jeune Allemand, N.7 mondial âgé de 23 ans, sur ses comptes Twitter et Instagram.

"Ca n'est jamais agréable de manquer l'occasion de jouer chez soi, mais je serai de retour bientôt", a déclaré Zverev, qui a également annoncé que l'Espagnol David Ferrer, qui a pris sa retraite de joueur l'été dernier, avait rejoint son équipe d'entraîneurs.

Zverev a participé début juin à l'Adria Tour, tournoi-exhibition à travers les Balkans organisé par Novak Djokovic, avec public et sans distanciation, lors duquel plusieurs joueurs dont le N.1 mondial ont été contaminés par le nouveau coronavirus.

Si l'Allemand a été testé négatif, il avait promis dans un communiqué de s'isoler pendant 14 jours. Mais le dernier week-end de juin, une vidéo l'a montré faisant la fête dans un bar plein de monde. Cette attitude lui avait valu d'être sévèrement critiqué par l'Australien Nick Kirgios, 40e joueur mondial, qui l'avait traité d'"égoïste".

Au tournoi exhibition de Berlin, disputé sur herbe sur le stade Steffi Graf du 13 au 15 juillet puis sur dur 17 au 19 dans un hangar de l'ancien aéroport de Tempelhof, Zverev ne retrouvera donc pas Kirgios, ni l'Autrichien Dominic Thiem (N.3 mondial).