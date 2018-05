Tennis: Zverev trop fort pour Thiem Ã  Madrid

Alexander Zverev avait les dents les plus longues: l'Allemand, N.3 mondial, a triomphé de l'Autrichien Dominic Thiem (N.7) dans un combat de jeunes loups qui a tourné court, dimanche en finale du tournoi de Madrid, ajoutant un troisième Masters 1000 à son palmarès.

Titré à Rome puis Montréal l'an dernier, Zverev (21 ans) a maîtrisé sa confrontation contre Thiem (24 ans), déjà finaliste en 2017 mais à nouveau battu dimanche soir, en deux sets 6-4, 6-4 et 1 heure et 19 minutes.

L'Allemand succède au palmarès à l'Espagnol Rafael Nadal, roi incontesté de la terre battue mais éliminé dès les quarts à Madrid par Thiem. Et sur la balle de match, Zverev a pu jubiler sur le court, expédiant dans les nuages un coup trop long de son adversaire avant de serrer les poings.

"C'est incroyable, c'est mon troisième Masters 1000 et je n'ai que 21 ans. Je suis plus que chanceux", a commenté le vainqueur.

Sur l'ocre madrilène, Zverev a réussi à prendre le service de Thiem au début de chaque manche, profitant de sa mise en jeu surpuissante et de la fébrilité de l'Autrichien dans les échanges.

Et après Rome l'an dernier, ce nouveau succès sur terre dans un Masters 1000, catégorie de tournois arrivant juste après les épreuves du Grand Chelem, confirme les ambitions grandissantes de Zverev à l'approche de Roland-Garros (27 mai-10 juin), où il sera l'un des épouvantails du tableau.

- 'J'étais en confiance' -

La palette du N.3 mondial est impressionnante: fiabilité au service, puissance de feu dans les échanges et résistance au stress dans les moments-clés.

A chaque début de manche, il a poussé Thiem à la faute: l'Autrichien a concédé un break dès le premier jeu du match, scellé sur une double faute. Et alors que le 7e joueur mondial menait 30-0 pour tenter de débreaker à 4-5 sur la mise en jeu de Zverev, ce dernier a sorti toute une série de services gagnants pour emporter la manche en 36 minutes.

"Mon service est un coup sur lequel j'ai énormément travaillé. Dominic est l'un des meilleurs retourneurs du monde mais j'étais en confiance", a-t-il souligné.

Rebelote en début de seconde manche avec un nouveau break de l'Allemand acquis sur un coup droit long de ligne que Thiem n'a pas pu renvoyer.

Cet avantage lui a suffi pour faire la course en tête et remporter le trophée sans concéder le moindre set, ni le moindre break durant toute la semaine! Prometteur pour le jeune Allemand à qui nombre d'observateurs promettent à plus ou moins long terme la place de N.1 mondial.

Et son parcours sera forcément très observé à Roland-Garros, alors que Zverev n'a jamais dépassé les huitièmes en Grand Chelem.