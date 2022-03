Tennis/Miami: Swiatek s'élève, Rublev et Sakkari s'effondrent

Confirmation et surprises vendredi à Miami: Iga Swiatek s'est assurée de devenir N.1 mondiale, en se qualifiant pour le 3e tour, ce que n'ont pas su faire Maria Sakkari (3e) ni Andrey Rublev (7e) laminé par le volcanique Nick Kyrgios (102e).

L'accession au trône de Swiatek, qui sera officielle le 4 avril, était attendue depuis que l'Australienne Ashleigh Barty a annoncé sa retraite mercredi à 25 ans, auréolée du dernier Open d'Australie. Mais encore fallait-il que la Polonaise batte la Suissesse Viktorija Golubic (42e) pour son entrée en lice.

Elle s'est acquittée de cette tâche avec force et conviction 6-2, 6-0. Même si, contrairement à ce qu'indique son score, le premier set a été pas mal accroché, Swiatek ayant concédé neuf balles de break à son adversaire, qui n'a certes pu en convertir qu'une.

Plus forte, plus précise, plus offensive, la joueuse de 20 ans, qui s'était révélée il y a bientôt deux ans en remportant Roland-Garros, n'a ensuite laissé que des miettes à son adversaire, pour s'imposer en 1h14.

Première Polonaise de l'histoire à se hisser sur le trône, elle ne peut désormais plus se faire rattraper par ses rivales, quel que soit son parcours en Floride. Mais au vu de sa forme actuelle et de la confiance qui l'anime, la lauréate d'Indian Wells s'affirme plus que jamais comme la grande favorite à Miami, où elle peut réaliser le "sunshine double" que seule la Bélarusse Victoria Azarenka a réussi (2016) ces dix dernières années.

- Grosse déconvenue -

D'autant que dans sa partie de tableau a disparu Maria Sakkari, qu'elle a battue dimanche en Californie. Manquant de tonus et de sa grinta habituelle, la Grecque, 3e mondiale, a vécu une grosse déconvenue, renversée 4-6, 6-1, 6-2 par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

Paula Badosa (6e), qui pouvait contester la place de N.1 mondiale de Swiatek (en cas d'élimination de cette dernière conjuguée à un sacre en Floride de l'Espagnole), a elle tenu son rang 7-5, 7-5 contre Marie Bouzkova (86e).

A noter, enfin, chez les femmes, la performance remarquable de la grande espoir du tennis tchèque, Linda Fruhvirtova, 16 ans et 279e mondiale, qui a écarté (7-5, 2-6, 6-1) la Belge Elise Mertens (24e).

Chez les hommes, la sensation du jour est venue de Nick Kyrgios qui a fait lourdement chuter 6-3, 6-0 Andrey Rublev. Après leur poignée de mains, le vainqueur ne masquait d'ailleurs pas sa surprise de devoir revenir au vestiaire après avoir passé seulement 53 minutes sur le court.

"Je suis très heureux de ma performance. Je n'ai pas joué de manière incroyable, j'ai joué de la bonne manière. Je sais que Rublev aime dicter le tempo et je ne l'ai pas laissé faire. J'ai réussi autant de coups gagnants que j'ai pu et j'ai bien servi", a-t-il commenté.

- Retour au premier plan -

L'Australien de 26 ans, qui a traversé une période très sombre, avec des pensées suicidaires, en 2019 et sort de deux ans difficiles sur le plan tennistique, démontre qu'il est sur la bonne voie. Et il s'est de surcroit évité tout épisode colérique, lui qui a failli, la semaine passée, atteindre un ramasseur de balles après avoir fracassé sa raquette au sol.

Ancien 13e mondial, Kyrgios, invité à Miami, tentera de poursuivre son retour au premier plan contre l'Italien Fabio Fognini (17e).

Plus tôt, le cador de cette partie de tableau, Alexander Zverev (4e), s'est qualifié laborieusement pour le 3e tour (6-4, 3-6, 6-3) aux dépens du Croate Borna Coric (166e), s'évitant une nouvelle déconvenue, une semaine après sa déconvenue à Indian Wells, où il avait cédé au 2e tour face à l'Américain Tommy Paul (37e).

En quête lui aussi de rachat, sur le plan du comportement sur un court, un mois après son coup de sang à Acapulco, où il avait frappé plusieurs fois la chaise de l'arbitre avec sa raquette, "Sasha" ne s'est pas énervé cette fois.

Loin de jouer son meilleur tennis, il s'est accroché pour sortir vainqueur de ce match piège et affrontera l'Américain Mackenzie McDonald (54e).

Autres qualifiés notables chez les hommes, le Norvégien Casper Ruud (8e), l'Italien Jannik Sinner (11e) et le Britannique Cameron Norrie (12e).