Tensions dans le quartier sensible de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est

Des émeutes ont éclaté dimanche dans le quartier palestinien de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est lorsqu'un député israélien a installé un bureau sur place, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Des heurts violents ont éclaté dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est, comprenant des jets d'objets et des affrontements", a annoncé pour sa part la police israélienne dans un communiqué, précisant avoir arrêté deux émeutiers.

Samedi soir, la police avait interpellé "six suspects" et dispersé une "manifestation violente et illégale" dans le même quartier, épicentre de tensions entre Palestiniens et colons israéliens, selon un communiqué.

Dimanche matin, Itamar Ben Gvir, député de la formation d'extrême droite "Sionisme religieux", s'est rendu à Cheikh Jarrah pour ouvrir un "bureau parlementaire" et soutenir les habitants juifs du quartier à la suite d'un incendie présumé criminel vendredi, d'une maison où vit une famille juive.

"Si les terroristes ont tenté de brûler vif une famille juive sans que la police réagisse, je viendrai sur place", avait tweeté M. Ben Gvir samedi soir.

L'Autorité palestinienne a condamné l'ouverture de ce bureau la qualifiant de "provocation menaçant d'embraser la situation", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères palestinien.

Le mouvement islamiste Hamas a de son côté mis en garde Israël dans un communiqué "des conséquences des attaques répétées sur le quartier de Cheikh Jarrah", théâtre régulier d'affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes.

En mai, des manifestations de soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion à Cheikh Jarrah avaient dégénéré en heurts avec des colons et la police israélienne.

Plus de 300.000 Palestiniens et 210.000 Israéliens vivent aujourd'hui à Jérusalem-Est, dans la partie occupée et annexée par Israël depuis 1967.