Tensions préélectorales au Sénégal : le domicile d'Ousmane Sonko encerclé par la police

En. In addition to depriving me of my rights to come and go, @Macky_Sall has just given the order to deprive me of my right to the masjid.



Fr. En plus de me priver ma liberté d'aller et de venir, Macky Sall vient de donner l'ordre de me priver de ma liberté de culte.#StopMacky pic.twitter.com/v1KA35XUWo