Tentative d'attentat au Venezuela : le président Maduro accuse

L'image de Nicolas Maduro en plein discours diffusée par la télévision nationale se met à trembler. Le président scrute le ciel, tandis que sa femme apeurée, à ses côtés, sursaute. Au même moment, les soldats immobiles qui participaient à la cérémonie militaire se dispersent dans un mouvement de panique. C'est la dernière image avant que la télévision n'interrompe le direct.A l'origine de ce désordre : un attentat commis à l'aide de drones chargés d'explosifs. Les explosions n'ont pas coûté de vie, mais elles ont blessé sept membres de la Garde nationale bolivarienne, dont on célébrait le 81e anniversaire.Nicolas Maduro accuse le président colombien d'être responsable de cet attentat.

"Aujourd'hui on a essayé de m'assassiner, a-t-il déclaré lors d'une intervention radio-télévisée. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout pointe vers la droite et l'ultra-droite vénézuélienne, en alliance avec l'ultra-droite colombienne, et que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cette attaque". Il cible également des individus qui se trouveraient aux Etats-Unis : "Les premières investigations nous indiquent que plusieurs des financiers de l'attentat contre ma vie vivent aux Etats-Unis, dans l'Etat de Floride. J'espère que le président Donald Trump est disposé à combattre les groupes terroristes".



Notre correspondante en Colombie Pascale Mariani revient sur les raisons d'accusations aussi directes à deux jours de la fin du mandat du président colombien Juan Manuel Santos :

Chargement du lecteur... TV5MONDE

Fin juillet, à Bogota, le président colombien annonçait la fin prochaine du régime chaviste. Il affirmait que le mieux pour le Venezuela et pour la Colombie, qui ont une frontière commune de 2 200 kilomètres, serait que Nicolas Maduro tombe, si possible "de manière pacifique". Si cela n'est pas encore arrivé, continuait le président Santos, c'est parce que le gouvernement vénézuélien exerce "une répression toujours plus efficace" qui dissuade les opposants de relancer des manifestations massives.Entre-temps, un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Colombie rejette en bloc ces accusations : "Il est absurde et infondé de dire que le président colombien serait responsable de l'attentat supposé contre le président vénézuélien...Comme d'habitude, le président vénézuélien accuse en permanence la Colombie de tout ce qui se passe. Nous exigeons le respect pour le président Juan Manuel Santos, pour le gouvernement et pour le peuple colombien".Cet incident intervient le jour du premier anniversaire de la très contestée Assemblée constituante vénézuélienne qui a permis au gouvernement d'asseoir son pouvoir et de neutraliser l'opposition. Au Venezuela, tous les voyants économiques sont au rouge depuis des années : l'inflation pourrait atteindre 1 000 000 % fin 2018, selon le Fonds monétaire international, alors que le PIB devait s'effondrer de 18 %. La réélection de Nicolas Maduro en mai, en l'absence de l'opposition, n'est pas reconnue par une grande partie de la communauté internationale.