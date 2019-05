Tentative d'escalade de la Tour Eiffel: le monument évacué

La tour Eiffel et son parvis ont été évacués lundi après-midi après qu'une personne a été repérée en train d'escalader l'édifice, a appris l'AFP auprès de la société d'exploitation et d'une source policière.

"Un grimpeur a été détecté. C'est la procédure habituelle. Il faut l'empêcher de continuer et, dans ce cas-là, on évacue la Tour", a expliqué cette source, sans être en mesure de préciser le nombre de touristes concernés par l'évacuation. "Pompiers et police sont sur place", a-t-elle ajouté.

Le parvis a également été évacué, a précisé une source policière.

La brigade de recherche et intervention de la police est sur place et a pris contact avec le grimpeur, dont les motivations restent inconnues, selon cette source.

En octobre 2017, la Tour Eiffel avait dû être "complètement évacuée" en raison de "la présence d’un jeune homme sur un pilier de la Tour qui menaçait de se suicider". La police avait finalement réussi à faire renoncer le jeune homme.

La Tour Eiffel, qui fête cette année ses 130 ans, est le monument payant le plus visité au monde, avec sept millions de visiteurs par an.