Territoire-de-Belfort: un homme armé tué par les gendarmes après une course-poursuite

Un homme armé qui aurait tiré sur les gendarmes a été tué par les militaires mercredi matin dans le centre-ville de Danjoutin (Territoire-de-Belfort) à l'issue d'une course-poursuite, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et du parquet de Belfort.

Lors de cette course-poursuite, l'homme, âgé de 37 ans, a percuté deux véhicules de gendarmerie en forçant des barrages, sans faire de blessé, a précisé la gendarmerie, confirmant une information de L'Est Républicain.

Mais une fois bloqué par les gendarmes contre un trottoir à Danjoutin, il "aurait alors ouvert le feu en direction des militaires, qui ont répliqué", a indiqué Eric Plantier, le procureur de Belfort.

"L'individu a été mortellement touché et est décédé sur place", a poursuivi M. Plantier, précisant que les militaires ont a priori tiré à six reprises sur le fuyard. "Les constatations techniques et balistiques permettront de confirmer le nombre de coups de feu tirés par les militaires", a-t-il spécifié.

"Comme le veut la pratique en pareilles circonstances deux militaires sont placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort", a précisé le procureur auprès de l'AFP.

La mère de la victime avait "appelé la gendarmerie en indiquant que son fils voulait mettre fin à ses jours", a par ailleurs indiqué la gendarmerie à l'AFP.

Mercredi vers 10H20, le trentenaire était venu faire crisser ses pneus devant la gendarmerie de Beaucourt (Territoire-de-Belfort) et avait exhibé une arme devant un gendarme avant de "repartir en trombe", déclenchant la course-poursuite, selon la gendarmerie.

L'homme était connu de la gendarmerie pour des affaires de stupéfiants.

L'enquête a été confiée en cosaisine à la section de recherche de Besançon et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.