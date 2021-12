Thaïlande: incendie dans une prison suite à une émeute

Des centaines de prisonniers ont mis le feu à une prison thaïlandaise au cours d'une émeute de deux jours qui a éclaté au sujet de la gestion d'un cluster de coronavirus selon les autorités.

Certains détenus ont été blessés alors que les agents tentaient de rétablir l'ordre.

Les prisons thaïlandaises sont notoirement surpeuplées et ont eu du mal à endiguer la propagation du virus - plus de 87.000 détenus ont été infectés et 185 décès ont été enregistrés parmi la population carcérale, selon le département de l'administration pénitentiaire.

Les autorités devaient inspecter les dégâts samedi après que quelque 400 prisonniers de la prison du sud de la Thaïlande se soient révoltés à partir de jeudi soir, exigeant que les détenus atteints du coronavirus soient déplacés.

La prison compte plus de 2.100 détenus et environ 300 ont été testés positifs.

Vendredi soir, les détenus ont mis le feu à leurs dortoirs, après un autre incendie la veille, et 31 personnes ont été arrêtées.

"La situation a été maîtrisée depuis hier soir et les responsables de la prison vont inspecter les dégâts éventuels", a déclaré à l'AFP un responsable du gouvernement local.

Près de 93% des 281.535 détenus thaïlandais ont été entièrement vaccinés, selon le département des services correctionnels.