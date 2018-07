Thaïlande : l'eau monte dans la grotte où sont emprisonnés les enfants

Les secouristes sont toujours à pied d'oeuvre. L'objectif est de percer la roche pour évacuer le maximum d'eau de la grotte inondée.



"On pompe l'eau continuellement, mais quoi qu'il arrive elle revient. Les sauveteurs espèrent pouvoir faire baisser à temps le niveau de l'eau pour que les enfants aient le minimum de plongée à effectuer, mais de nouvelles pluies sont annoncées", précise Narongsak Osotthanakorn, gouverneur de la province de chiang rai.



Cette période de mousson rend difficile l'opération de sauvetage. La montée des eaux dans la grotte a piégé les 12 enfants et leur entraîneur, depuis maintenant 12 jours dans cette grotte au nord de la Thaïlande.



"Cela prend 11 heures à un plongeur expérimenté pour atteindre leur abri. 6 heures aller et 5 heures retour et c'est notre principal obstacle maintenant", indique Chalongchai Chaiyakam, commandant en chef de l'armée thaïlandaise.





La grotte et les tunnels forment comme un serpent, certaines zones sont inondées. On doit plonger on n'a pas le choix, il y a peut-être 10 à 15 mètres de profondeur et une mauvaise visibilité, il n'y a pas de lumières. Torsten Lechler, expert allemand en plongée

Des camarades de classe ont rejoint le site pour soutenir les proches des enfants. Pour l'instant, ils vont bien a réaffirmé aujoud'hui le gouverneur de la province de chang Rai. Ils ont reçu soins et nourriture et apprennent les bases de la plongée.