Thaïlande : les jeunes footballeurs rescapés de la grotte rentrent chez eux

C'est l'heure du retour à la maison pour les "sangliers sauvages" (nom de l'équipe de football). Les douze jeunes footballeurs et leur entraîneur quittent enfin l'hôpital, après plus d'une semaine de convalescence, une journée plus tôt que prévu.



Un soulagement pour eux, mais aussi pour tous les Thaïlandais qui ont suivi leur incroyable sauvetage : "Je suis très contente. C'est comme s'ils étaient de ma famille maintenant. Du 1er jour où il se sont perdus dans la grotte, on a tous attendu. Maintenant ils rentrent à Chiang Rai (dans le nord du pays). Nous sommes très très contents", témoigne Violet Wongrattanataepa.



Mais avant de rentrer chez eux, rendez-vous avec la presse. Visiblement remis, en tenue de footballeur, ces adolescents qui ont entre 11 et 16 ans, ont même échangé quelques balles devant les médias venus du monde entier pour les écouter relater leur histoire.



Les questions des journalistes ont été visées par des psychiatres. Les médecins craignent que raconter leur cauchemar ne les traumatise davantage.



La jeune équipe de foot est restée bloquée dans la grotte de Tham luang le 23 juin, prisonnière de la montée des eaux. Il a fallu 9 jours avant de la retrouver et d'entamer une opération de sauvetage internationale à haut risques près d'une semaine plus tard. Une opération au cours de laquelle un sauveteur a d'ailleurs perdu la vie.