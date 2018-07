Thaïlande: les paysans, victimes stoïques des pompages dans la grotte

Sa récolte est ruinée et ses bêtes noyées par les inondations. Mais le fermier Lek se dit que c'est pour une bonne cause: l'eau est celle pompée de la grotte où les secours tentent de sauver douze enfants et leur entraîneur de foot.

"Les villageois sont heureux de se sacrifier et de laisser l'eau aller dans les champs. C'est pour les enfants", explique Lek Lapdaungpoin, agriculteur ayant la malchance d'avoir ses terres en contrebas de la grotte de Tham Luang.

Plusieurs pompes puissantes ont été mises en place pour tenter de faire baisser le niveau d'eau dans la grotte et faciliter l'évacuation des enfants.

Pour l'heure, ceux-ci devraient traverser une large portion inondée, difficile à parcourir. D'où l'attente des autorités et l'espoir placé dans le pompage, pour lequel des ingénieurs japonais sont venus à la rescousse.

"Il y a tellement d'eau... C'est impossible à calculer" avec précision, explique l'un d'eux, Shigeki Miyake, de l'Agence japonaise de coopération internationale, interrogé par l'AFP sur le site.

L'eau est déversée en contrebas, par un réseau de grosses canalisations de couleur vive.

"Nous avons réduit nos cultures et laissé les rizières être inondées. Là où nous nous tenons, l'eau a presque traversé la route", ajoute le fermier Lek, faisant faire le tour de ses champs à l'AFP.

"Ils ont demandé si nous voulions une compensation pour les rizières, nous avons dit que nous n'en voulions pas", assure-t-il, alors le gouvernement a évoqué un large plan d'indemnisation des agriculteurs victimes des inondations liées à l'opération de sauvetage.

Le fermier Lek est plus désolé par la perte de ses animaux, "surtout des grenouilles, des poissons et des canards" malmenés par la force des flots déversés.

"Nous avons perdu plus de 10.000 baht", soit près de 260 euros, explique cet agriculteur modeste.

Au total, 19 pompes ont été installées, pompant un volume impressionnant d'eau, faisant baisser le niveau d'un centimètre par heure dans cette gigantesque grotte, longue de 10 kilomètres.

-50 piscines olympiques-

Les autorités assurent que près de 130 millions de litres d'eau ont été pompés hors du réseau souterrain, l'un des plus grandes de Thaïlande. Cela représente 50 piscines olympiques...

"Pomper une mousson n'est pas chose aisée", a relevé Bill Whitehouse, vice-président du Conseil britannique de secours en spéléologie, interrogé sur la BBC.

S'ajoute à cela le fait que la zone est reculée, perdue dans une forêt tropicale aux confins de la Thaïlande et de la Birmanie.

"Le problème c'est que nous n'avons pas assez d'électricité si nous faisons fonctionner de nombreuses pompes en même temps", explique le pompier Poonshak Wonjsangiam, membre de l'équipe de secours, qui mobilise des centaines de personnes.

Des systèmes de canalisation de l'eau ruisselant de la montagne dans laquelle se trouve la grotte ont aussi été mis en place.

Tout en saluant le stoïcisme des agriculteurs de la région, les autorités mettent en garde contre ceux qui tenteraient de s'improviser sauveteurs.

Le chef de la cellule de crise, Narongsak Osotthanakorn, s'en est pris jeudi à l'initiative de sauveteurs non-enregistrés auprès de la cellule de crise: ils ont accidentellement reversé de l'eau dans la grotte.