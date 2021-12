Thaïlande: prison ferme contre un millionnaire chasseur d'espèces sauvages

Un célèbre millionnaire thaïlandais a été condamné à 3 ans et 2 mois de prison ferme mercredi, dans une affaire de chasse illégale d'animaux protégés qui a soulevé une vague d'indignation dans un pays où les puissants sont perçus comme échappant généralement à la justice.

Le magnat du BTP Premchai Karnasuta a été arrêté en février 2018 dans un parc national classé sanctuaire de la vie sauvage par des rangers qui ont trouvé sur son campement des armes à feu, des carcasses d'animaux -- dont un faisan Kalij, un cerf muntjac rouge -- et la fourrure d'un léopard noir, une espèce très rare.

Premchai a été condamné une première fois en mars 2019 à 16 mois de prison pour trois accusations de braconnage, une peine portée à un peu plus de 3 ans en appel, mais acquitté pour la possession de la peau de léopard.

Mercredi, la cour suprême de Thaïlande, la plus haute juridiction du royaume, a confirmé la condamnation de 3 ans et 2 mois et ordonné le placement en détention.

La peine contre Premchai, arrivé au tribunal dans une Range Rover portant un pansement à l'oeil et s'aidant d'une canne, n'est pas assortie de sursis, a expliqué le bureau du procureur général dans un communiqué.

Il a été conduit à la prison du district de Thong Pha Phum, a annoncé une source judiciaire.

Avec deux autres accusés, il a en outre été condamné à payer une amende de 60.000 dollars aux parcs nationaux.

Cette décision met un terme à un feuilleton judiciaire qui a suscité la colère de l'opinion publique, lassée de l'impunité dont jouissent les personnalités du royaume.

Le groupe dirigé par Premchai, Italian-Thai Development Company, est à l'origine de grands projets d'infrastructure tels que le métro aérien de Bangkok et l'aéroport international de Suvarnabhumi.

Lui et sa sœur figuraient jusqu'en 2016 parmi les 50 familles les plus riches de Thaïlande, avec une fortune estimée à 630 millions de dollars à l'époque par le magazine Forbes.

Les membres de l'élite fortunée du royaume ont l'habitude d'éviter la justice.

L'abandon des charges en juillet dernier contre l'héritier "Red Bull", Vorayuth "Boss" Yoovidhya, accusé d'avoir renversé et tué un policier au volant de sa Ferrari en 2012 avant de prendre la fuite, a provoqué un tollé.

Sous la pression, le bureau du procureur général de Thaïlande a depuis annoncé de nouvelles poursuites et une notice rouge d'Interpol a été publiée pour tenter de retrouver le fugitif.