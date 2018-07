Thierry Ardisson: Michaël Blanc est "un héros moderne à la +Midnight Express+"

Le Français Michaël Blanc, qui a passé quatorze ans dans une prison indonésienne est "un héros moderne à la +Midnight Express+", a déclaré jeudi à l'AFP Thierry Ardisson en référence au film d'Alan Parker.

"Michaël va enfin quitter l'Indonésie et retrouver la Haute-Savoie, où il va passer l'été à se reposer", a poursuivi l'animateur de "Salut les terriens" qui a été à l'origine de la médiatisation de l'affaire.

Michaël Blanc, cuisinier originaire de Haute-Savoie, a été arrêté en 1999 à 26 ans à Bali pour possession de drogue et condamné dans un premier temps à mort. Agé de 45 ans, il est attendu en France samedi en provenance de la capitale indonésienne où il vivait en liberté conditionnelle depuis 2014.

"Je vais l'inviter dans mon émission (qui reprendra en septembre sur C8) pour qu'il me raconte le fin mot de l'histoire", a-t-il ajouté. "C'est une pure curiosité journalistique, car l'affaire on ne la connaît pas, on sait seulement qu'il a passé la moitié de sa vie dans une prison indonésienne", souligne Thierry Ardisson.

"S'il n'a pas envie de venir et préfère refaire sa vie dans la discrétion, je ne vais pas insister et me servir du fait que je l'ai aidé pour le transformer en chair à audimat", a assuré Thierry Ardisson.

Hélène Le Touzey, la mère de Michaël Blanc, a averti la presse qu'elle ne voulait pas que son fils soit "harcelé" à l'occasion de son retour en France.

"J'aimerais bien le rencontrer, au moins pour boire un coup avec lui", a affirmé Thierry Ardisson, "quand il est sorti de taule pour de la liberté surveillée à Jakarta, il était dans un sale état".

A l'époque de son arrestation, l'animateur dit s'être "revu" lui-même "à Bali en 1974, entouré par des gens qui trafiquaient un peu". "Je me suis dit +c'est horrible ce qui lui arrive+, même si c'est vrai cela ne mérite pas d'être condamné à mort".

"J'ai alors fait le +Michaëlthon+, chaque semaine on vendait des objets ayant appartenu à des stars au profit de Michaël Blanc de façon à ce que sa mère puisse vivre auprès de lui à Jakarta", se souvient l'animateur.

Dès l'année 2000, sa mère avait tout abandonné - emploi, famille, pays - pour aller vivre au plus près de son fils.

Le film "Midnight Express" racontait l'histoire d'un jeune touriste américain arrêté en Turquie en possession de drogue. Souhaitant en faire un exemple, le gouvernement transformait sa peine en prison à perpétuité. Il parcourait alors, désemparé, les prisons les plus sordides.