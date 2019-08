Tiger Woods, blessé, abandonne avant le 2eme tour du Northern Trust

La légende du golf Tiger Woods a jeté l'éponge avant son entrée en lice au 2e tour du Northern Trust vendredi, à cause d'une gène à l'abdomen, trois semaines après son British Open raté.

"En raison d'une légère tension oblique qui a entraîné des douleurs et des raideurs, je dois me retirer du Northern Trust", a déclaré le 5e joueur mondial. "Je suis allé me faire soigner tôt vendredi matin mais, malheureusement, je ne suis toujours pas en mesure de concourir", a-t-il ajouté.

Le Northern Trust, dans le New Jersey (Etats-Unis), était sa première apparition depuis le British Open en juillet, où il avait raté le cut.

Jeudi, pour la première journée de compétition, "le Tigre" avait grandement souffert, rendant une carte de 75, à 13 coups du leader, l'Américain Troy Merritt. Avant d'abandonner, Woods végétait à la 116e place sur 120.

"J'espère pouvoir participer au BMW Championship la semaine prochaine", a précisé l'ancien N.1 mondial après son forfait.

Le golfeur de 43 ans peine à retrouver l'état de forme qui lui avait permis de remporter le Masters en avril, après 11 ans sans victoire dans un des quatre tournois majeurs.

Woods n'a besoin que d'une victoire sur le circuit PGA pour égaler le record de titres de Sam Snead (82 succès).