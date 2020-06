"TikTok Grandma", recrue de choix pour l'équipe de Joe Biden

Un collectif de soutien au candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a annoncé vendredi avoir fait une recrue de choix, Mary Joe Laupp, alias "TikTok Grandma", devenue récemment héroïne des réseaux sociaux.

Cette femme de 51 ans avait posté une vidéo sur TikTok le 12 juin pour appeler les utilisateurs du réseau social à réserver des billets pour la réunion de campagne de Donald Trump à Tulsa (Oklahoma) en sachant qu'ils ne s'y rendraient pas.

Elle souhaitait ainsi empêcher les sympathisants de Donald Trump d'obtenir des places pour cet événement et, en outre, laisser vide une partie de la salle.

Lors de ce meeting, le 20 juin, seuls 6.200 spectateurs étaient présents, dans une salle qui peut accueillir plus de 19.000 personnes et les images de rangées vides ont fait le tour du monde.

Des centaines d'utilisateurs de TikTok ont alors affirmé que ce raté était le résultat du projet de "TikTok Grandma", soutenu notamment par de nombreux fans de K-pop, la musique pop sud-coréenne très populaire dans le monde.

La vidéo initiale de Mary Joe Laupp a été visionnée plus de 2,1 millions de fois et reçu plus de 700.000 "likes".

Vendredi Caitlin Gilbert, membre fondatrice de la Biden Digital Coalition, un collectif de militants démocrates spécialistes d'internet, a annoncé, sur son compte Twitter, que "TikTok Grandma" avait rejoint leurs rangs.

Mère de quatre enfants et six fois grand-mère, Mary Joe Laupp a expliqué au New York Times que l'un de ses premiers projets serait de créer une "hype house" politique, groupe de créateurs de contenus sur TikTok qui s'unissent sous un même nom et souvent dans un même lieu.

Résidant dans l'Iowa, cette employée du lycée de Fort Dodge avait participé à la campagne de Pete Buttigieg, candidat malheureux à la primaire démocrate pour la présidentielle.

Jusqu'ici essentiellement terrain de jeu des pré-adolescents qui postaient de courtes vidéos d'eux-mêmes en train de danser, TikTok est de plus en plus investi par des militants politiques et même des candidats.

Fin avril, l'application TikTok avait été téléchargée plus de deux milliards de fois.