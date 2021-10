Tir mortel d'Alec Baldwin sur un tournage: deux personnes au coeur de l'enquête

L'enquête sur le décès d'une directrice de la photographie aux Etats-Unis, tuée par un tir d'Alec Baldwin lors du tournage d'un western, se poursuivait samedi avec une attention accrue portée à deux personnes: l'armurière et l'assistant réalisateur du film.

La première, Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, a, selon un rapport d'enquête préliminaire cité par la presse, préparé l'arme avec laquelle l'acteur a tiré jeudi en direction d'Halyna Hutchins, 42 ans, décédée ensuite de ses blessures.

Le second, Dave Halls, 31 ans, a tendu l'arme à M. Baldwin lors de la répétition d'une scène du film, l'informant qu'elle était "froide", c'est-à-dire non chargée d'une balle réelle en jargon cinématographique.

M. Halls ne "savait pas que l'arme était chargée à balles réelles", précise le rapport de l'agent Joel Cano du bureau du shérif du comté de Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau-Mexique.

Ni l'un ni l'autre ne sont à l'heure actuelle visés par des poursuite, a confirmé vendredi un porte-parole du shérif. La procureure Mary Carmack-Altwies avait aussi indiqué vendredi dans un communiqué "ne pas savoir" à ce stade de l'enquête si "des poursuites seraient engagées".

Un appel téléphonique, réalisé par une femme membre de l'équipe de tournage au numéro d'urgence des services de secours (911), semble par ailleurs confirmer l'existence de tensions sur le site du tournage. Six membres de l'équipe technique du film avaient quitté le plateau, selon le Los Angeles Times, plusieurs heures avant le drame pour protester contre leurs conditions de travail.

Questionnée par l'opératrice du 911 sur la présence de balles réelles dans l'arme, cette femme non identifiée a ainsi répondu, selon l'enregistrement rendu public: "Je ne peux pas vous dire... Et cet enfoiré d'assistant réalisateur qui m'a crié dessus au déjeuner, (...) il est censé vérifier les armes, il est responsable de ce qui se passe sur le plateau" de tournage.

Mme Gutierrez Reed, qui ne s'est pas exprimée publiquement depuis le drame, avait été interviewée dans un podcast début septembre. Interrogée au sujet d'un précédent western, "The Old Way" avec Nicolas Cage, elle confiait avoir hésité de travailler sur le film, n'étant "pas sûre d'être prête" mais que le tournage s'était ensuite "très bien passé".

Le mari d'Halyna Hutchins, Matt Hutchins, qui a confirmé à la chaîne CBS qu'Alec Baldwin l'avait contacté et avait fait preuve d'un "grand soutien", a décrit dans un tweet la "perte immense" de son épouse. "Halyna était une source d'inspiration pour nous tous", a-t-il écrit.