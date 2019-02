Tiraillée entre Russie et UE, la Moldavie sans majorité après les législatives

Tiraillés entre orientation pro-européenne et rapprochement avec Moscou, les Moldaves ont élu un Parlement dominé par des pro-russes mais sans majorité claire, laissant entrevoir de difficiles pourparlers voire de nouvelles élections.

Au lendemain d'un vote entaché selon les observateurs par de "fortes indications d'achats de voix", les résultats préliminaires publiés lundi par la Commission électorale reflètent les divisions qui affectent depuis des années cette très pauvre ex-république soviétique nichée entre l'Ukraine et la Roumanie.

Cinq ans après la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne (UE), c'est le Parti socialiste du président Igor Dodon, très favorable au président russe Vladimir Poutine, qui est arrivé en tête avec 31,3% des voix et 34 députés sur 101.

Dominant le Parlement sortant, le Parti démocrate du richissime Vlad Plahotniuc n'est arrivé que troisième avec 23,9% mais, grâce à la part de scrutins locaux, il obtient le deuxième groupe avec 31 députés.

Arrivé en deuxième position avec 26,4% des voix, l'alliance pro-européenne ACUM doit être représentée par 26 élus. Le parti de l'homme d'affaires Ilan Shor, condamné dans le cadre d'une fraude gigantesque portant sur un milliard de dollars, entre également au Parlement avec 8,4% des voix.

Aucun parti n'obtient donc de majorité absolue pour trancher sur l'orientation que compte prendre ce pays traversé depuis des années par des crises politiques à répétitions.

Beaucoup des 3,5 millions d'habitants souhaitent le maintien de relations étroites avec Moscou et ont porté à la présidence en 2016 Igor Dodon. D'autres, dont des membres du gouvernement actuel, veulent suivre l'exemple de la Roumanie, avec laquelle la Moldavie partage une longue histoire ainsi qu'une langue commune, et tournent leurs regards vers l'UE.

- Nouvelles élections "pas exclues" -

"Nous ne sommes pas sûrs que quiconque parvienne à former une majorité", a averti Zinaïda Grechatchny, la présidente du Parti socialiste.

"Nous ne pouvons pas exclure de nouvelles élections", a-t-elle averti, ajoutant que son mouvement comptait contester les résultats au vu "de fraudes grossières".

Tout en saluant "une réelle concurrence", les observateurs de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) ont dénoncé "de fortes indications d'achats de voix et d'abus des ressources de l'Etat", citant par exemple des cars entiers d'électeurs acheminés depuis la région séparatiste de Transnistrie.

Leur rapport souligne également le "contrôle des médias par des acteurs politiques" et la "confusion" apportée par le changement du système électoral, qui alliait pour la première fois proportionnelle et scrutins locaux.

Maïa Sandu, l'une des principales figures de l'alliance ACUM, avait dénoncé dès dimanche soir "les élections les moins démocratiques de l'histoire de la Moldavie".

Avant même le scrutin, son alliance, qui rassemble deux partis favorables à l'entrée dans l'UE et l'Otan, avait exclu de former une coalition avec le Parti démocrate, dénonçant la main mise de cette formation sur les postes à responsabilité dans la politique, la justice et les forces de l'ordre.

En position d'arbitre avec son groupe parlementaire, l'oligarque Vlad Plahotniuc s'est malgré tout dit "prêt à commencer immédiatement des négociations".

"Ce ne sont pas les divergences idéologiques des partis qui doivent passer au premier plan mais les intérêts des citoyens dont nous devons améliorer les conditions de vie", a-t-il plaidé.

Considérée comme l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec l'Ukraine, la Moldavie reste aussi aux prises avec un conflit gelé en Transnistrie, un territoire séparatiste pro-russe qui échappe à son contrôle.

Alimentant le climat tendu des derniers jours de campagne, la police russe a impliqué vendredi Vlad Plahotniuc dans un circuit de blanchiment d'argent passé par la Russie qui aurait fonctionné en 2013 et 2014.

Son parti a dénoncé une "ingérence grossière" de Moscou dans le scrutin, alors qu'Igor Dodon, élu en novembre 2016, est considéré comme un allié de Vladimir Poutine.

Entravé dans ses projets de rapprochement avec Moscou par le Parlement et le gouvernement, Igor Dodon a adouci son discours et ne milite plus pour le rejet de l'accord d'association signé entre la Moldavie et l'UE en 2014. Son objectif, désormais, est que son pays puisse "faire du commerce avec la Russie comme avec l'UE".

Cet accord d'association a permis l'ouverture graduelle du marché européen aux produits moldaves, mais a suscité la colère de Moscou qui avait aussitôt imposé un embargo sur les fruits et la viande moldaves.